هدف نظيف ينهي حلم مانشستر سيتي بالرباعية

مباراة مثيرة خاضها مانشستر سيتي أمام ويغان الذي فاجأ ضيفه بهدف نظيف أنهى حلم المدرب حوسيب غوارديولا في مواصلة المشوار ضمن مسابقة كأس انكلترا.

العرب

مانشستر سيتي خارج اللعبة

لندن- اخرج ويغان من الدرجة الثانية ضيفه مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم من ثمن نهائي مسابقة كأس انكلترا بفوزه عليه الاثنين 1-صفر، منهيا حلمه برباعية تاريخية.

وفاجأ ويغان ضيفه بهدف سجله بطل منتخب ايرلندا في كأس اوروبا 2016 في فرنسا ويل غريغ في الدقيقة 79.

وبخروجه من مسابقة الكأس، انتهى حلم المدرب الاسباني حوسيب غوارديولا في موسمه الثاني مع مانشستر سيتي اذ يتصدر فريقه الدوري بفارق مريح جدا (16 نقطة) عن جاره مانشستر يوناتيد، وتأهل الى نهائي كأس الرابطة، ووضع قدما في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ان اكتسح في ذهاب ثمن النهائي بازل السويسري 4-صفر في عقر داره.

وسيطر رجال غوارديولا على المجريات طوال اللقاء وكانت لهم عدة محاولات لم يستفيدوا منها ابرزها كانت عن طريق الهداف الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي تابع بدقة كرة وصلته من البرازيلي فرناندينيو، لكن حارس ويغان كريستيان والتون كان لها بالمرصاد (45).

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي الذي استحوذ فريقه على الكرة بنسبة 82 بالمئة خلال الشوط الثاني "هذه المباراة أشبه بنهائي ويستطيع المنافس أن يعاقبك. علينا أن نتقبل الهزيمة ونهنئ ويغان".

واضاف "في مثل هذه المباريات وعند اللعب بعشر لاعبين ضد 11 لاعبا ربما لا يستطيع الفريق أن يسجل. دافع المنافس بشكل رائع".

وكانت نقطة التحول في المباراة بالنسبة الى سيتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما تلقى مدافعه فابيان ديلف البطاقة الحمراء بسبب ارتكابه خطأ عنيف ضد ماكس باور (45+2).

واثار اشهار البطاقة الحمراء في وجه ديلف غضب المدرب الاسباني وادجى الى تراشق كلامي بينه وبين مدرب ويغان بول كوك.

وضغط مانشستر سيتي في الشوط الثاني رغم النقص العددي في صفوفه، ووصلت نسبة سيطرة الى 83% مع 26 تسديدة لم تثمر، واتت المفاجأة من غريغ الذي اشتهر في كأس اوروبا 2016 بفضل اغنية رددها انصار منتخب بلاده ومطلعها "ويل غريغ مولع نار".

وخطف غريغ كرة اعادها كايل ووكر دون انتباع ظنا منه انه مغطى من زملائه، وسار بها الايرلندي حتى واجه الحارس الدولي التشيلي كلاوديو برافو وكسب الحوار معه (79).

وقال بول كوك مدرب ويغان "ينتابنا شعور رائع أليس كذلك. خضنا اختبارا صعبا وكنا نواجه منافسا قويا، الليلة نجحنا في استغلال مساندة الحظ. الطرد دائما ما يكون قرارا مؤثرا".

وأضاف "لكن هذا ما يجعل بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي استثنائية. يستحق لاعبونا الكثير من الإشادة اليوم بسبب الجهد الكبير المبذول".

واختلطت الامور في نهاية اللقاء، واجتاحت الجماهير ارض الملعب، وحصل اشتباك بالايدي بين اغويرو واحد المشجعين. ويلتقي ويغان في ربع النهائي مع ساوثمبتون الذي تغلب على وست بورميتش البيون 2-1.

وشهدت منافسات ثمن النهائي تعادل توتنهام مع روتشدايل 2-2 وشيفيلد ونزداي (درجة اولى) مع سوانسي صفر-صفر، وستعاد المباراتان على ان يلتقي الفائزان في ربع النهائي. وتقام مباريات ربع النهائي بين 16 و19 مارس من الجمعة الى الاثنين.