الجبير: قطر لا تزال تنتهج سلوكها بدعم الإرهاب

السعودية تؤكد أن دول المقاطعة مستعدة لاستئناف علاقاتها الطبيعية مع قطر في حال أوقفت دعمها للإرهاب كما كشف عن خطة إنسانية للتحالف في اليمن.

العرب

السعودية تحمل الحوثيين مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن

فيينا- أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي ان قطر لا تزال تنتهج سلوكها ولم توقف تمويلها ودعمها للإرهاب وتنشر الكراهية والإرهاب في عدد من الدول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجبير الثلاثاء في فيينا مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا خلالها وجهات النظر حول المستجدات الدولية.

من جانبها وصفت وزيرة خارجية جمهورية النمسا العلاقات التي تربط جمهورية النمسا بالمملكة العربية السعودية بالمتينة. وأكد الجبير أن تبادل الزيارات ووجهات النظر مع الأصدقاء بشكل مستمر يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال "إذا أوقفت قطر تمويلها ودعمها للإرهاب فالدول المقاطعة ستكون مستعدة لاستئناف علاقتها الطبيعية معها".

ومن جانب آخر، رفضت السعودية اقتراحا قطريا باتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي، وقال الجبير إن بلاده غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال الجمعة إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

ودعا الشيخ تميم المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال الجبير في فيينا "لدينا بالفعل هيكل قائم" في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس قبل 36 عاما.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات تتعلق بالسفر والتجارة على قطر منذ سبعة أشهر بسبب اتهامات للدوحة بأنها تدعم الإرهاب وإيران غريمتهم في المنطقة.

وأخفقت جهود من جانب الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف في تحقيق أي نتائج. وقال الجبير "نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب، إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا".

وفي الملف اليمني ذكر وزير الخارجية السعودي ان بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق التقدم في اليمن. مشيرا إلى اعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عن الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن، وأكد في الوقت ذاته على فتح جميع الموانئ في اليمن قدر الإمكان.

واضاف "اليمن بلد جار لنا ونعمل على تحسين وضعه كذلك نحن ندعم مهمة المبعوث الدولي في اليمن، كما أن معظم الأراضي اليمنية استعيدت من الحوثيين المتمردين".

وأكد أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن تدهور الأوضاع في العديد من المناطق والقرى اليمنية ويجب أن يتحملوا المسؤولية أيضاً لتجنيدهم الأطفال وكذلك في استهداف العديد من المدنيين وقتلهم واقتراف العديد من الانتهاكات كما أنهم يشنون هجمات ويطلقون صواريخ بالستية على المملكة العربية السعودية وهذا انتهاك للقرارات الدولية وللسيادة.

وخلال تواجده بفيينا قام وزير الخارجية السعودي بزيارة مقر مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وثمّن جهود المركز المبذولة وتجربته الثرية عالميًا في ترسيخ قيم الحوار وتعزيز التعايش السلمي، وتعميق القواسم الإنسانية المشتركة، ومكافحة الكراهية والتطرف.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق مع الدول المؤسسة للمركز ومتابعة إنجازات المركز وبرامجه الحالية وخططه المستقبلية كإحدى منظمات الحوار الدولية العاملة على تعزيز دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية مع صانعي السياسات في المنظمات الدولية.

يذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أول منظمة حوار في العالم تسعي لمد جسور التواصل بين الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات، بدعم ورعاية مجلس أطراف المركز: المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان ومجلس إدارته المكون من قيادات دينية متنوعة، ومجلس استشاري مكوّن من مائة قيادة دينية من جميع أنحاء العالم.