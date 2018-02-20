السودان يفرج عن معارضين ويهدد المعارضين

رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني يحذر المعارضين السياسيين والمهربين وتجار عملة من 'العبث' بأمن البلاد.

العرب

تهديد ووعيد

الخرطوم - عادت السلطات السودانية إلى التصعيد تجاه المعارضة بعد ساعات قليلة من الإفراج عن معارضين سياسيين، تخشى الخرطوم من منحهم مساحة حركة قد تعيد مرة أخرى احتجاجات واسعة على سياسات الرئيس عمر حسن البشير.

وتخشى الحكومة السودانية من انعكاسات إصلاحات اقتصادية جذرية، تسببت في وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى 40 جنيها سودانيا، على الشارع مرة أخرى، وهو ما دفع رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله محمد، المعروف بصلاح قوش، إلى تحذير معارضين سياسيين ومهربين وتجار عملة.

وتوعّد قوش، الاثنين، بالتصدي “بقوة وحزم للعابثين بموارد البلاد ومقوماتها السياسية والاقتصادية”.

وشدّد في كلمة له أمام خريجي الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية التابعة لجهاز الأمن بالخرطوم، على “ملاحقة المضاربين في الأسواق، ومهرّبي السلع المدعومة إلى الخارج”.

وأضاف أن “جهاز الأمن سيوظف جميع إمكانياته لحماية أمن واستقرار البلاد”، مؤكدا عمل الجهاز على حماية “قوت الناس وصونه من أن تطاله يد العابثين والجشعين والمخربين”، من دون تحديدهم.

واعتبر أن “البعض يعبث بمقدرات البلاد ومقوماتها ونظامها الإداري، ويشوه العمل المدني، ويسعى أيضا لإضعاف العملة الوطنية، والنيل من سمعة الجهاز المصرفي”، في إشارة إلى السوق الموازية للدولار التي شهدت ارتفاعا كبيرا في سعره، قبل أن تضطر السلطات إلى رفعه بالسوق الرسمي إلى 30 جنيها بدلا من 18 جنيها.

وأشار إلى أن بلاده “تزخر بمقدرات وإمكانات تجعلها في ركب الدول المتقدمة، بيد أن هناك معوقات رسمها من يرتهنون لأجندات خارجية للحيلولة دون الاستفادة من تلك الموارد”، من دون تسميتهم.

ودائما ما تلقي الحكومة باللوم في الأزمات التي تواجهها على “عملاء” و”خونة” يعملون وفقا لأجندات خارجية، ولا تتطرق الحكومة إلى جوهر الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والقبلية التي يعاني منها السودان، أو إلى تقديم حلول جذرية لها.

وأدى صلاح قوش، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية مديرا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني.

وعلى ما يبدو أدى فشل رئيس الاستخبارات السابق اللواء محمد عطا في احتواء الاحتجاجات، التي شملت عدة مدن سودانية مطلع العام، إلى الإطاحة به وتعيين قوش، القريب من الإسلاميين. ويحتاج الرئيس السوداني دعم قادة الحركة الإسلامية من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها العام المقبل.

وتقول مصادر سودانية إنه من المرجح أن يضع جهاز الأمن والمخابرات الـ80 معارضا، الذين تم الإفراج عنهم الأحد، تحت المراقبة ومنعهم من مزاولة أي نشاط قد يسهم في عودة الاحتجاجات ضد سياسات البشير مجددا.

ودعا البشير مؤخرا إلى العمل على مراقبة الأسواق بصورة يومية، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بيسر وسهولة وبأسعار مناسبة. كما دعا إلى عدم التساهل مع مهربي السلع المدعمة، أو الرفع “غير المبرر” لأسعار الخدمات والسلع.