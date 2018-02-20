الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

السودان يفرج عن معارضين ويهدد المعارضين

رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني يحذر المعارضين السياسيين والمهربين وتجار عملة من 'العبث' بأمن البلاد.

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(1)]

تهديد ووعيد

الخرطوم - عادت السلطات السودانية إلى التصعيد تجاه المعارضة بعد ساعات قليلة من الإفراج عن معارضين سياسيين، تخشى الخرطوم من منحهم مساحة حركة قد تعيد مرة أخرى احتجاجات واسعة على سياسات الرئيس عمر حسن البشير.

وتخشى الحكومة السودانية من انعكاسات إصلاحات اقتصادية جذرية، تسببت في وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى 40 جنيها سودانيا، على الشارع مرة أخرى، وهو ما دفع رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله محمد، المعروف بصلاح قوش، إلى تحذير معارضين سياسيين ومهربين وتجار عملة.

وتوعّد قوش، الاثنين، بالتصدي “بقوة وحزم للعابثين بموارد البلاد ومقوماتها السياسية والاقتصادية”.

وشدّد في كلمة له أمام خريجي الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية التابعة لجهاز الأمن بالخرطوم، على “ملاحقة المضاربين في الأسواق، ومهرّبي السلع المدعومة إلى الخارج”.

وأضاف أن “جهاز الأمن سيوظف جميع إمكانياته لحماية أمن واستقرار البلاد”، مؤكدا عمل الجهاز على حماية “قوت الناس وصونه من أن تطاله يد العابثين والجشعين والمخربين”، من دون تحديدهم.

واعتبر أن “البعض يعبث بمقدرات البلاد ومقوماتها ونظامها الإداري، ويشوه العمل المدني، ويسعى أيضا لإضعاف العملة الوطنية، والنيل من سمعة الجهاز المصرفي”، في إشارة إلى السوق الموازية للدولار التي شهدت ارتفاعا كبيرا في سعره، قبل أن تضطر السلطات إلى رفعه بالسوق الرسمي إلى 30 جنيها بدلا من 18 جنيها.

وأشار إلى أن بلاده “تزخر بمقدرات وإمكانات تجعلها في ركب الدول المتقدمة، بيد أن هناك معوقات رسمها من يرتهنون لأجندات خارجية للحيلولة دون الاستفادة من تلك الموارد”، من دون تسميتهم.

ودائما ما تلقي الحكومة باللوم في الأزمات التي تواجهها على “عملاء” و”خونة” يعملون وفقا لأجندات خارجية، ولا تتطرق الحكومة إلى جوهر الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والقبلية التي يعاني منها السودان، أو إلى تقديم حلول جذرية لها.

وأدى صلاح قوش، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية مديرا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني.

وعلى ما يبدو أدى فشل رئيس الاستخبارات السابق اللواء محمد عطا في احتواء الاحتجاجات، التي شملت عدة مدن سودانية مطلع العام، إلى الإطاحة به وتعيين قوش، القريب من الإسلاميين. ويحتاج الرئيس السوداني دعم قادة الحركة الإسلامية من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها العام المقبل.

وتقول مصادر سودانية إنه من المرجح أن يضع جهاز الأمن والمخابرات الـ80 معارضا، الذين تم الإفراج عنهم الأحد، تحت المراقبة ومنعهم من مزاولة أي نشاط قد يسهم في عودة الاحتجاجات ضد سياسات البشير مجددا.

ودعا البشير مؤخرا إلى العمل على مراقبة الأسواق بصورة يومية، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بيسر وسهولة وبأسعار مناسبة. كما دعا إلى عدم التساهل مع مهربي السلع المدعمة، أو الرفع “غير المبرر” لأسعار الخدمات والسلع.

:: اقرأ أيضاً

اتفاق أميركي روسي على دخول القوات السورية إلى عفرين

العاهل المغربي: الاقتصاد بحاجة إلى إصلاح شامل وليس إصلاحات معزولة

الأردن ضمن أجندة تركيا لتثبيت نفوذها بالمنطقة

مصر وإسرائيل توقعان اتفاقا 'تاريخيا' بشأن الغاز

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تصعيد خطير في الغوطة الشرقية ينذر بهجوم وشيك على معقل المعارضة

2018-02-20

الجبير: قطر لا تزال تنتهج سلوكها بدعم الإرهاب

2018-02-20

تركيا تفشل في دخول عفرين بعد نحو شهرين من 'غصن الزيتون'

2018-02-20

نفوذ الميليشيات في سنجار يعرقل عودة الإيزيديين إلى وطنهم

2018-02-20

الدوحة تضع آمالها في واشنطن لحل أزمتها الخليجية

2018-02-20

توقيف المئات من المحتجين في إيران بعد مقتل 5 من قوات الأمن

2018-02-20

مصر تدرج أبوالفتوح على قوائم الإرهاب

2018-02-20

عون يشدد على مكافحة التطرف في زيارة تاريخية للعراق

2018-02-20

عباس: إذا قامت فلسطين فسيعترف العرب بإسرائيل

2018-02-20

عون يزور العراق لبحث ملف المطلوبين اللبنانيين

2018-02-20

:: اختيارات المحرر

قصة من الماضي تحكي الحاضر في برلين السينمائي

سيلين ديون: زوجي موجود في أعين أبنائي

افتتاح أول مدرسة للحمير في فرنسا

بركان إندونيسي يقذف سحابة ضخمة من الرماد

تعرض أطفال التوحد للتعذيب يثير غضبا شعبيا في تونس

شابة صومالية تتحدى الملابس المستوردة بأزياء محلية

الإكسسوارات السوداء تغزو عالم الديكور

قطار الزواج في سوريا يتوقف عند محطة الحرب

قمة ساخنة بين تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا