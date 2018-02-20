برلين تواصل الضغط على أنقرة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

ألمانيا تسعى لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الخمسة في تركيا الذين لديهم جواز سفر ألماني بعد إطلاق سراح الصحافي الألماني التركي، دينيز يوجيل.

العرب

دينيز يوجيل تتهمه السلطات في أنقرة بالإرهاب

برلين -أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين، أن برلين تسعى، على جميع المستويات، لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الخمسة الآخرين في تركيا الذين لديهم جواز سفر ألماني، فيما تمكنت ألمانيا، في وقت سابق، من إطلاق سراح الصحافي الألماني التركي، دينيز يوجيل، الذي تتهمه السلطات في أنقرة بالإرهاب.

وقالت متحدثة باسم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إنه يتم السعي “بقوة” لإطلاق سراح المعتقلين الخمسة المتبقين أيضا، مؤكدة أن “العمل على ذلك يستمر بشكل مباشر".

وأشارت المتحدثة إلى أن غابرييل كان قد التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتين خلال الأسابيع الأخيرة، إحداهما في العاصمة الإيطالية روما، والأخرى في اسطنبول، مضيفة “إننا سعداء بأنه تم التوصل إلى حل جيد”.

وبدأت محكمة تركية الاثنين إجراءات محاكمة دينيز يوجيل رغم مغادرته البلاد، فيما حدد يوم 28 يونيو المقبل موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة يوجيل في المبنى القضائي الرئيسي بحي كاجلايان في مدينة إسطنبول.

وكانت محكمة تركية أمرت، الجمعة الماضي، بإخلاء سبيل يوجيل عقب تقديم الادعاء التركي عريضة دعوى ضده، طالب فيها بحبس مراسل صحيفة “دي فيلت” الألمانية لمدة تتراوح بين 4 و18 عاما بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية وتحريض الشعب على الكراهية والعداء”.

وبحسب البيانات، قبلت المحكمة عريضة الدعوى، ثم أمرت بإطلاق سراح يوجيل من محبسه الاحتياطي، بعد عام كامل على احتجازه على خلفية اتهامات بالإرهاب، بدون توجيه دعوى جنائية ضده.

وكان احتجاز مراسل صحيفة “فيلت” الألمانية من أكبر نقاط الخلاف بين الحكومتين في برلين وأنقرة، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أبريل الماضي، يوجيل بأنه “عميل وإرهابي”.

ونقلت صحيفة “فرنكفورتر الغيماينه تسايتونغ” عن مصدر لم تحدده أن تركيا “تريد على ما يبدو أن يتوافر لديها عدد كبير من السجناء الألمان حتى تتمكن من مبادلة هؤلاء الرهائن في مقابل مواطنين أتراك طلبوا اللجوء إلى ألمانيا”.

وذكرت صحيفة “بيلت” أن أردوغان اقترح “مبادلة” الصحافي يوجيل باثنين من جنرالات الجيش التركي طلبا اللجوء في ألمانيا، لكن وزير الخارجية الألماني قال إنه “لم يسمع بعرض رسمي للتبادل”.