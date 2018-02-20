مصر وإسرائيل توقعان اتفاقا 'تاريخيا' بشأن الغاز

الاتفاقية الجديدة تم توقيعها بين شركتي نوبل إنرجي ودولفينوس لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

العرب

'ديليك'.. سينقل الغاز عبر خط أنابيب تابع لشركة غاز شرق المتوسط

القاهرة - أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”التاريخية”.

وقالت الشركة المتخصصة في التنقيب والاستكشاف والإنتاج “تم الاثنين التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع شركة نوبل إنرجي، ومقرها تكساس الأميركية، وشركة ‘دولفينوس” المصرية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر”.

وأكدت أن الغاز المصدر سيتم استخراجه من حقلي “ليفياثان” و”تمار” قبالة سواحل البحر المتوسط، بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار لكل منهما. وبموجب الاتفاق، سيتم تصدير 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من كل حقل إسرائيلي على حدة.

وتقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من الحقلين بعد أن اكتشفتهما عامي 2009 و2010. وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، ويبلغ حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب. وهو أحد أكثر حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل.

ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019 عندما يبدأ احتياطي حقل تمار بالانحسار.

وأشارت “ديليك”، في بيان لها، إلى أنه قد يتم استخدام خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط (مصرية) من أجل نقل الغاز، وهو خط كان يستخدم لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل سنوات.

وزادت “يقيم البائعون والمشتري مختلف الخيارات المحتملة لنقل الغاز إلى مصر، بما في ذلك استخدام خط الأنابيب الذي يمر عبر الأردن، و/أو دخول البائعين في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز عبر خط أنابيبها الحالي إلى مصر، كما تتم دراسة خيار خط أنابيب إضافي جديد عبر البحر يربط حقول الغاز الإسرائيلية ومصر”.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. وقال نتنياهو في تصريح صحافي “أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو، التي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر”.

وكانت إسرائيل وقعت في سبتمبر 2016 عقدا قيمته عشرة مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن.

ومع استخراج الغاز باتت إسرائيل تعول عليه للتخفيف من اعتمادها على الخارج في الحصول على هذه المادة الحيوية.