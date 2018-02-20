الاتحاد المغاربي يتحرك نحو ليبيا في الوقت الضائع

الطيب البكوش يسعى لعقد قمة مغاربية هي الأولى منذ 1994.

العرب

مبادرة طال انتظارها

تونس - بدأ الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، تحركا ضمن الملف الليبي، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، باعتبارها الأولى للاتحاد بعد نحو سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ودخول ليبيا في أزمة تشابكت فيها الأجندات الإقليمية والدولية.

ومع ارتفاع وتيرة التحركات الإقليمية والدولية لإخراج الملف الليبي من دائرة الجمود التي أحاطت بكل جوانبه، زار البكوش العاصمة الليبية طرابلس، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

ووصف مراقبون هذا التحرك بأنه يأتي في الوقت الضائع، رغم أن عنوانه الرئيسي هو التمهيد لعقد قمة لرؤساء دول اتحاد المغرب العربي، المُعطلة هي الأخرى منذ العام 1994.

وتعرض اتحاد المغرب العربي الذي يتألف من خمس دول هي تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا، لانتقادات حادة ما زالت متواصلة بسبب عجزه عن اتخاذ أي إجراء لتجاوز أزمته الداخلية، وأي فعل مؤثر في مجريات الأزمة الليبية منذ بداية اندلاعها، وتركها عرضة للتدخلات الإقليمية والدولية.

وتأسس اتحاد المغرب العربي في السابع عشر من فبراير من العام 1989، بهدف تطوير التعاون بين الدول المغاربية، ومواكبة عصر التكتلات الإقليمية في العالم، غير أن مسيرته تعثرت، بسبب الخلافات بين دوله.

وانعكست تلك الخلافات على مُجمل نشاط الاتحاد، حيث بدا غائبا كليا عن الأزمة الليبية التي لم يتطرق إليها طيلة السنوات الماضية.

مراقبون يعتبرون أن تحرك الطيب البكوش جاء متأخرا ولن يغير شيئا في الأزمة الليبية المشتعلة منذ سبع سنوات

وأعلن البكوش عن “تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس”. وأقر البكوش أن الاتحاد المغاربي لم يكن له أي دور حاسم في الأزمة الليبية، ولم يكن لدوله موقف مُوحد بسبب “غياب الاتحاد المغاربي عن الكثير من المحافل الدولية وخاصة في الاتحاد الأفريقي”.

وقال في أعقاب اجتماعه مع محمد سيالة، إنه بعد تسلمه الأمانة العامة للاتحاد المغاربي “وجد جميع التجمعات الأفريقية قد وقعت اتفاقيات للتعاون مع الاتحاد الأفريقي بينما لم يتم ذلك مع اتحاد المغرب العربي، ما جعله غائبا عن المساهمة والتطرق للمسألة الليبية”.

وتابع أنه في العام 2017 تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة الكوميسا التي تُعد ليبيا عضوا فاعلا فيها، الأمر الذي يجعل الأمانة العامة للاتحاد المغاربي تأخذ مكانها في المحافل الدولية و”هو ما سيعطيها مشروعية لتقوم بدور هيكلي للمساهمة في الحل السلمي السياسي في ليبيا والانخراط بقوة في المسألة الليبية”.

وفي المقابل لم يتردد في مطالبة فايز السراج بالدعوة إلى عقد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد المغاربي باعتبار دولة ليبيا تتولى رئاسته منذ تعثر هذا الاتحاد في عقد قمة له بعد قمة تونس في العام 1994.

وقال البكوش في أعقاب اجتماعه مع السراج إنه “سيعمل بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحول دون انعقاد القمة”.

وأضاف أنه “سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم”، مُعربا في نفس الوقت عن أمله في أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده “لتُعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، حتى تكون القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسسات الاتحادية بما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله الأعضاء وتطلعات الشعوب المغاربية”.

واجتمع الطيب البكوش الاثنين، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث أطلعه على مخرجات لقائه بالسراج وسبل حلحلة الأزمة الليبية والدعوة إلى عقد قمة مغاربية خلال الأشهر القادمة.

واكتفى الطيب البكوش بالقول في أعقاب هذا الاجتماع، إنه استعرض مع الرئيس السبسي “نشاط الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والسبل الكفيلة بإضفاء دفع جديد على العمل المغاربي المشترك من خلال السعي إلى عقد اجتماع على مستوى القمة في الفترة المقبلة”، وذلك بحسب بيان وزعته الرئاسة التونسية.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك السياسي للأمين العام للاتحاد المغاربي، لن يُغير في المشهد الراهن أي شيء، كما لن يُغير كثيرا في الموقف الإقليمي والدولي تجاه ليبيا الذي قطعا لن يتأثر بأي تحرك مغاربي.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الدول المغاربية تأخرت كثيرا في سعيها لبلورة موقف موحد إزاء الأزمة الليبية المشتعلة منذ سبع سنوات، ولن تكون قادرة على ذلك في هذه المرحلة التي استفحل فيها العجز المغاربي.