الوضع المالي الأوروبي حرج بسبب بريكست

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد أن سياسة الاتحاد الدفاعية وسياسته إزاء الهجرة ومكافحة أسباب النزوح مهام مالية كبيرة.

العرب

ميركل: الوضع المالي للاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هائلة

برلين - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين إنها ترى أن الوضع المالي للاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هائلة في ضوء خروج بريطانيا منه قريبا، مشيرة إلى أن الوضع المالي للاتحاد الأوروبي “حرج جدا”.

وقالت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي قبل لقائها رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافير بيتل في برلين إن سياسة الاتحاد الدفاعية وسياسته إزاء الهجرة ومكافحة أسباب النزوح مهام مالية كبيرة، مشيرة إلى أن من بين الدول الأعضاء بالاتحاد دولا تؤيد زيادة الإنفاق على هذه الأبواب بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

وتطرح قضية الإطار المالي للاتحاد خلال القمة غير الرسمية المقررة الجمعة المقبلة في بروكسل، فيما سيعاني الاتحاد الأوروبي عجزا في موازنته بقيمة نحو 12 مليار يورو سنويا بعد خروج بريطانيا منه.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، قمة يبحثون خلالها مسألتين شائكتين، هما كيفية سد الثغرات في ميزانيتهم المقبلة ما بعد بريكست وتعيين خلف جان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية، وسط خلافات حول آلية الانتخاب المعتمدة.

وسيشكل هذا الاجتماع الذي تعقده الدول الـ27 الجمعة، بدون مشاركة المملكة المتحدة، محطة حاسمة على طريق الاتحاد الجديد الذي يعتزم الأوروبيون بناءه وتعزيز لحمته بعد انفصال لندن، وسط جدل حول المسائل المالية وطريقة تعيين كبار مسؤولي المؤسسات الأوروبية.

ويأتي الجدل حول الآلية الانتخابية الأوروبية بعد أن تم تعيين يونكر على رأس المفوضية بعد انتخابات أوروبية عام 2014 طبقا لنظام مثير للجدل معروف بنظام “المرشح الأبرز”، وهو ما يعتبره العديد من القادة الأوروبيين ضربا للشفافية والديمقراطية مطالبين بإلغائه.

واشتدت الخلافات بين الدول الأعضاء نفسها حول مسألة الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، وتحديدا حول كيفية سد الفراغ الذي سيتركه خروج بريطانيا.

واقترح المفوض المكلف بالميزانية غونتر اوتينغر رفع المساهمات المشتركة إلى ما بين 1.1 و1.2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد، مقابل 1.0 بالمئة حاليا، لكن يعتقد أن هذا الاقتراح سيواجه معارضة هولندا والدنمارك والنمسا والسويد وفنلندا، وجميعها دول مساهمة صافية.