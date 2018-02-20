الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

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الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

روسيا تحرج خليفة حفتر

دينغوف يؤكد أن موسكو مستعدة لدعم ليبيا في محاربة الإرهاب 'بناء على طلب الدولة الليبية أو الأمم المتحدة'.

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(4)]

في موقف محرج

بنغازي (ليبيا) - أحرجت موسكو القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بعد تصريحات لرئيس لجنة الاتصال الروسية المعنية بتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، أكد خلالها أن حفتر طلب من موسكو إنشاء قاعدة عسكرية في شرق ليبيا وهو ما سارع الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري لنفيه.

وقال دينغوف في تصريحات صحافية نشرت الأحد، “بحسب المعلومات المتوافرة لدي، فقد ورد طلب من المشير خليفة حفتر، لإنشاء قاعدة عسكرية شرق ليبيا “، مضيفا “ولكني لا أعرف هل أن دعم هذا الخيار ممكن أم لا”.

وأكد دينغوف أن موسكو مستعدة لدعم ليبيا في محاربة الإرهاب “بناء على طلب الدولة الليبية أو الأمم المتحدة”.

وسارع الناطق باسم القيادة العامة لنفي تصريحات دينغوف. وأوضح أحمد المسماري أن هناك مغالطة في نقل الخبر الذي نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وتشكل تصريحات دينغوف إحراجا بالغا للقيادة العامة للجيش الليبي التي لطالما انتقدت التواجد الإيطالي في مدينة مصراتة غرب البلاد، معتبرة إياه شكلا من أشكال عودة الاستعمار.

وكان حفتر استبعد في تصريحات يوليو الماضي، إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أنه لم يتم بحث هذا الموضوع من الجانب الروسي.

وقال حفتر حينئذ “لم يسبق طرح هذا الموضوع على الإطلاق في مباحثاتنا مع الروس، ولا نعتقد أن لدى روسيا الرغبة أو الحاجة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، فهي تملك أسطولا عملاقا في البحر المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم المتوسط”.

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