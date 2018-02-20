إخوان الجزائر يتقربون للسلطة عبر الاحتجاجات

رئيس حركة مجتمع السلم يحث الشعب الجزائري على التحلي 'بالنضج واليقظة ومراعاة المصلحة العليا للجزائر'.

العرب

مغازلة السلطة

الجزائر - استغلت حركة مجتمع السلم الإخوانية “حمس” الحراك الاجتماعي في الجزائر للتقرب من السلطة وتقديم نفسها كمنقذ للأزمة التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وحث رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري الشعب الجزائري على التحلي “بالنضج واليقظة ومراعاة المصلحة العليا للجزائر”.

وأوضح مقري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب لقاء تنظيمي جمعه مع كوادر حزبه السياسي في محافظة غرداية “أن الجزائر تمر بأزمة متعددة الأوجه وتتطلب تجنيدا للمحافظة على السلم واستقرار البلاد”.

ودعا رئيس حركة مجتمع السلم الشعب الجزائري “إلى التعقل وانتهاج الطرق الحضارية والسلمية في المطالبة بحقوقه” ما يسمح بالمحافظة على المصالح العليا للوطن.

واختتم بقوله “إن حزبنا يملك حلولا، والجزائر تتوفر على إمكانيات وقدرات هائلة تسمح لها بالخروج من هذه الوضعية، والأمر يتطلب فقط حكامة راشدة”.

واعتبر مراقبون تصريحات مقري توددا إلى السلطة التي تواجه تحديات اقتصادية حالت دون التوصل إلى اتفاق مع الأطباء والأساتذة الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ مطلع العام، والتحق بهم مؤخرا قطاع الوظيفة العمومية، مسنودا من النقابات المستقلة.

ويشن الأطباء المقيمون -وهم الفئة التي تستكمل الدراسة والتكوين، من أجل الحصول على شهادة تخصص طبي- إضرابا جزئيا دخل شهره الثالث، كما ينظمون أسبوعيا وقفات واعتصامات احتجاجية، داخل مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بعدما منعوا من طرف قوات الأمن في عدة مرات من التظاهر في شوارع العاصمة.

وتعيش الجزائر منذ مطلع العام الجديد على وقع احتقان اجتماعي تقوده العديد من الفئات الاجتماعية، شمل منتسبي الوظيفة العمومية في الصحة والتربية والتعليم العالي والإدارة، بسبب إمعان الحكومة منذ العام 2015 في سياسة التقشف والتقليص من الإنفاق العمومي، مقابل الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.

وتعمقت الأزمة بين المضربين والحكومة بعد أن هدد رئيس الوزراء وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الأساتذة والأطباء المضربين عن العمل بتطبيق القانون ضدهم إضافة إلى وصفهم بـ”القراصنة”، مشددا على أنه لن يسمح باستمرار الفوضى والاضطرابات.