الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

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الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

صناعة الحلال تجتمع في منصة واحدة في دبي

أكثر من 300 خبير ومتخصّص من جميع أنحاء العالم يشاركون في ندوات على مدى يومين لبحث أبرز تحديات منظومة الحلال العالمية وسبل التغلب عليها.

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(10)]

مبادرة دولية متخصصة

دبي- انطلقت أمس في دبي فعاليات الدورة الثالثة للمنصة العالمية لصناعة الحلال التي تنظمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالتزامن مع انطلاق المعرض العالمي للأغذية “غلفود 2018”.

ويشارك في المنصة أكثر من 300 خبير ومتخصّص من جميع أنحاء العالم في ندوات على مدى يومين لبحث أبرز تحديات منظومة الحلال العالمية وسبل التغلب عليها والأنماط الابتكارية التي توازن بين تحقيق نمو في هذه الصناعة، إضافة إلى بحث وسائل التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن دورة هذا العام سوف تشهد استحداث محاور نقاشية مهمة وتتسم بالتنوع على غرار حلقات نقاشية تطرح للمرة الأولى حول دور المصارف في تمكين الابتكار في صناعة الحلال.

كما تتناول دور الإعلام في نقل المعرفة إلى الجمهور في صناعة الحلال والاستماع إلى تجارب لأبرز مسؤولي القطاع المصرفي والمالي المرتبطة بهذه الصناعة التي تسجل نموا متسارعا.

وأشار المعيني أن المنصة العالمية لصناعة الحلال تحولت إلى مبادرة دولية متخصصة منذ العام الماضي. وأصبح عملها يتضمن قطاعات الأغذية والضيافة والسياحة الحلال ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

ومن المقرر أن تعقد المنصة سنويا في دبي حيث يلتقي الخبراء الدوليون لبحث ما تحقق من منجزات ومواجهة أي تحديات تطرأ خلال مراحل العمل على مدار العام.

ومن بين المحاور الرئيسية في العام الحالي مناقشة التطورات التكنولوجية في المسالخ والرأي الشرعي في تلك التقنيات، بمشاركة شخصيات دينية بارزة إلى جانب مئات الخبراء ومسؤولي المصانع والشركات من أجل توفير قدر كاف من الوعي في مواجهة التحديات المتعلقة بهذا الجانب.

وأشار المعيني إلى أن إحدى الجلسات ستتناول دور الإعلام في نقل المعرفة والتوعية بأهمية صناعة الحلال خصوصا لأبناء الجاليات الإسلامية في بلدان غير إسلامية.

كما تبحث الطفرة الحاصلة في الصناعات الحلال عالميا في ندوة تديرها شبكة سي.أن.أن التي ستعرض تجربتها في تأسيس قسم متخصّص بالاقتصاد الإسلامي ضمن محتواها الإعلامي.

وأضاف أن الفعالية ستتضمن نقاشات تتعلق بتنظيم القطاع والتقنيات الجديدة في صناعة المواد الغذائية ودور المصارف في تمكين الابتكار في صناعة الحلال.

سيجري عرض تقنيات الذبح بين الوضع الحالي والمستقبلي والذبح باستخدام تقنيات حديثة من خلال عرض تجارب حية ودور الأجهزة الأكاديمية في استشراف مستقبل صناعة الحلال.

كما تتناول التسهيلات المصرفية المتاحة لتسهيل حركة التجارة للمنتجات الحلال والنظرة الشمولية للمصنّعين لتلبية الاحتياجات المستقبلية والقيمة المضافة للمصنّعين عبر منظومة الحلال.

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