فرنسا أول المستجيبين لضغوط ترامب بشأن الاتفاق النووي

أكدت فرنسا الاثنين أنها تواصل الحوار مع شركائها الأوروبيين والأميركيين بخصوص الاتفاق النووي مع إيران مشيرة إلى أنها ترغب في تنفيذه بدقة، في خطوة رأى فيها مراقبون استعدادا فرنسيا لربط الاتفاق بالبرنامج الصاروخي وأنشطة طهران التخريبية في المنطقة، ما يتناغم مع شروط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإبقاء على الاتفاق قائما.

العرب

في الاتحاد قوة

باريس - قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الاثنين، إن باريس قلقة بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطة طهران في المنطقة، مشيرة إلى دعم إيران للحوثيين في اليمن دون أن تذكر الدور الذي تلعبه طهران في سوريا.

وأضافت الخارجية الفرنسية “الموقف الفرنسي من الاتفاق النووي الإيراني معروف، كما قال رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون نحن نؤكد التزامنا الكامل بخطة العمل الدولية وتنفيذها بصرامة”.

وتابعت “سنواصل الحديث بشأن البرنامج النووي الإيراني مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين”، فيما وضعت الإدارة الأميركية خطة أطلعت عليها حلفاءها الأوروبيين من أجل إدخال تعديلات على بنود الاتفاق النووي مقابل إبقاء الاتفاق على تجديد تعليق العقوبات الأميركية على طهران.

ويرى متابعون أن التصريحات الفرنسية، التي جاءت بعد ساعات من الكشف عن الخطة الأميركية تجاه الملف النووي، استجابة مباشرة ودون تردد لشروط البيت الأبيض من أجل الإبقاء على الاتفاق قائما وتجديد تعليق العقوبات.

تيريزا ماي: نشارك واشنطن مخاوفها بشأن زعزعة إيران للاستقرار في المنطقة

واعتبرت مصادر دبلوماسية غربية أن فرنسا أولى الدول الأوروبية استجابة لضغوط ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فيما أكدت بريطانيا أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن أجندات إيران التخريبية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وحددت الولايات المتحدة مسارا يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بوضوح بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت، في مقابل إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق على تجديد تعليق العقوبات الأميركية في مايو المقبل.

وقال مسؤولان أوروبيان ومسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترامب ويحجمون عن هذا الالتزام خوفا من أن يطالبهم بالمزيد.

وقال خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين إن الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات المتحدة من الأوروبيين، وهو ما لم ينشر من قبل، يضع معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير وهو ما قد يساعد على تلاقي وجهات النظر.

وجاء في البرقية “نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية”.

ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران بعد عشر سنوات.

ويريد الرئيس الأميركي تحسين العيوب الثلاثة حتى يتسنى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق وعدم تقويضه بالانسحاب منه. ووجه ترامب إنذارا للقوى الأوروبية، يناير الماضي، قائلا إنه يتعين عليها الموافقة على “إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني” وإلا فإنه سيرفض مد تعليق العقوبات الأميركية على إيران، مؤكدا “هذه فرصة أخيرة”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي قد أكدت خلال زيارتها إلى برلين الجمعة أن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، مبدية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد طهران.

وأوردت ماي في تصريح للصحافيين “اتفقنا على أنه في الوقت الذي نواصل فيه العمل للحفاظ على الاتفاق، فإننا نشارك أيضا الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأفعال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك المشكلات”.