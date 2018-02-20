سيمنز الألمانية تضع خارطة طريق للاستثمار في العراق

فتحت شركة سيمنز الألمانية نافذة ضوء في الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق حين عرضت مساعدة استثنائية بوضع خارطة طريق للاستثمار في العراق. ويقول محللون إن الجهات الأوروبية بشكل عام تنفرد عن بقية الدول في محاولة ضمان شفافية برامج إعمار العراق ومساعدة المتضررين والنازحين.

العرب

حاجة ماسة إلى دعم سيمنز

لندن- كشفت شركة سيمنز الألمانية للتكنولوجيا والطاقة أنها وضعت خطة شاملة لتسهيل الاستثمار في العراق. وأكدت أنها تتعاون مع الحكومة الألمانية لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش التي استمرت 3 سنوات.

وأعلنت سيمنز أن رئيس الشركة ومديرها التنفيذي جوي كيزر، سلّم رئيس الوزراء حيدر العبادي خارطة طريق حدد فيها الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تسعى سيمنز لتنفذها في العراق على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقال كيزر إن سيمنز متحمسة لفرصة أن تكون شريكا مقربا من العراق وأنها سوف تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي في الحكومة الاتحادية الألمانية لتسهيل عمليات البناء في العراق.

وأكد أن خارطة الطريق تسعى لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق في مجالات مثل التربية والتعليم والتدريب ومكافحة الفساد.

ويقول محللون إن الجهات الأوروبية بشكل عام تنفرد عن بقية الدول المانحة في محاولة ضمان شفافية برامج إعمار العراق ومساعدة المتضررين والنازحين، وإن الحكومات الأوروبية تقدم لشركاتها ضمانات لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح كيزر أن خطة سيمنز تهدف أيضا إلى ضمان توفير إمدادات كهربائية دائمة دون انقطاع في العراق من خلال رفع طاقة توليد الكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية وكفاءة تشغليها.

جوي كيزر: سيمنز تسعى لضمان توفير إمدادات كهربائية دون انقطاع في العراق

وأضاف أن الشركة سوف تعمل لبلوغ طاقـة توليـد الكهربـاء في العـراق 16 غيغـاواطا وذلك بحلـول عـام 2025 مـن خلال شبكة حديثة يمكنها تغذية جميـع المدن العراقية وما حولها. وأكد أن الخطـة سيتم تنفيذها على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وتسعى شركة سيمنز أيضا إلى الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية في العراق مثل النفط والغاز وذلك بتطويع التكنولوجيا الخاصة بها لتحويل الغاز المهدور المصاحب للنفط إلى منتج ثمين يغذي محطات الكهرباء الوطنية ويوفر عوائد مالية لخزينة الدولة.

وتتوقع الشركة توفير ما يقارب 5.2 مليار دولار من استخدام الغاز لسد الحاجة المحلية خلال السنوات الأربع المقبلة مع إيقاف حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2021. وأظهرت الأرقام قلة المساعدات المقدمة لإعادة إعمار المناطق المدمرة، حيث لم تتجاوز نسبة 6 بالمئة من مجموع التعهدات، التي جاء أغلبها في شكل قروض وضمانات قد لا تجد طريقا إلى أرض الواقع.

واقتصرت المساعدات على برامج البنك الدولي ودول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى تعهدات المنظمات العالمية غير الحكومية التي تعهدت في اليوم الأول للمؤتمر بتقديم 337 مليون دولار.

ولا يزيد مجموع تلك التعهدات التي يمكن أن تتجه لتخفيف معاناة النازحين وإعادة بناء منازلهم والبنية التحتية في المدن المدمرة على نحو ملياري دولار.

وكان امتناع الولايات المتحدة منذ بداية المؤتمر عن تقديم أي أموال مقدمة لامتناع معظم الدول الأخرى. واكتفت واشنطن بتقديم ضمانات للشركات الأميركية التي ترغب في التعامل مع العراق.

ويرى محللون أن نتائج مؤتمر إعادة الإعمار تضع الكرة الآن في ملعب بغداد التي عليها أن تبدد مخاوف المستثمرين وإقناعهم بإمكانية العمل معها بعد تحسين كفاءة المؤسسات العراقية ومكافحة الفساد وإصدار تشريعات ملائمة وتحسين الوضع الأمني.

وأكدوا أن التعهدات لن تصل إلى العراق إذا لم تعالج الحكومة مشكلة الفساد، لكنها يمكن أن تفتح الأبواب لتدفق استثمارات تفوق التعهدات بأضعاف كثيرة إذا تمكنت من كسب ثقة المستثمرين، خاصة في ظل فرص تحقيق عوائد كبيرة جدا وامتلاك العراق للكثير من الموارد.

كاتب عراقي