محاصرة الإرهاب محور مباحثات إماراتية أميركية

المباحثات تطرقت إلى جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة الأطراف الممولة لجماعاته والداعمة لأيديولوجياتها.

العرب

دور فعال في محاربة التطرف

أبوظبي – مثّل مشغل بسط الاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع الإرهاب بملاحقة داعميه ومموليه، أبرز مواضيع اللقاء الذي جمع، الاثنين، الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد بير عضو المجلس عن ولاية كارولينا الشمالية رئيس لجنة الاستخبارات، الذين زاروا دولة الإمارات ضمن جولة لهم في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إنّه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الإماراتية الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين. وشرحت أنّ الجانبين استعرضا القضايا والتطورات الراهنة في المنطقة وجهود البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب ودورهما في تثبيت الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرّقت المباحثات أيضا إلى جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة الأطراف الممولة لجماعاته والداعمة لأيديولوجياتها. وتمّ التعبير خلال اللقاء عن التوافق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بشأن إيجاد حلول ومخارج سلمية لأزمات المنطقة وصراعاتها.