الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

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الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

الكويت تتفادى التصعيد مع الفلبين بشأن قضية العمال

الكويت في حاجة لتطويق القضيّة دفاعا عن سمعتها، ولتفادي الإرباك الذي قد يطرأ على سوق العمل.

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(3)]

احتواء الأزمة

الكويت - يزور الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الكويت في مارس القادم للتباحث مع سلطاتها بشأن ملف العمالة الفلبينية الوافدة إلى الكويت التي بدا أن حكومتها آثرت التهدئة بشأن القضية التي فجّرتها مانيلا حول ما اعتبرته “سوء معاملة” لتلك العمالة.

وبحسب ما أعلنه خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، الاثنين، فإن زيارة دوتيرتي المرتقبة ستأتي تلبية لدعوة من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويؤكّد ذلك حاجة الكويت لتطويق القضيّة دفاعا عن سمعتها، ولتفادي الإرباك الذي قد يطرأ على سوق العمل في حال أصرّت مانيلا على المضي في تنفيذ تهديدها باستدعاء رعاياها للعودة من الكويت ووقف سفر المزيد من العمّال إلى هناك.

وشرح الجارالله عقب لقاء جمعه، الاثنين، مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أن الحكومة توافقت مع مانيلا على اتفاق ينظم وضع العمالة الفلبينية في السوق المحلية.

وأضاف “استعرضنا مع اللجنة بشكل مفصل، الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية حيال هذه التصريحات المغلوطة”، في إشارة إلى اتهامات وجهها أكثر من مسؤول فلبيني في مقدمتهم رئيس البلاد نفسه للكويت بسوء معاملة العمال الفلبينيين.

وزاد من تصعيد الجدل حول القضية العثور على جثّة عاملة فلبينية بالكويت مجمّدة داخل “فريزر”، ما منح نوعا من “المصداقية” لاتهامات مانيلا.

وتابع المسؤول الكويتي “أوضحنا الخطوات التي قامت بها الوزارة منذ أن أطلق الرئيس الفلبيني تصريحاته المرفوضة التي لا أساس لها من الصحة. وعرضنا على السلطات الفلبينية احتواء هذا الموضوع وعدم التصعيد من خلال التصريحات”.

والجمعة الماضية، أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، أنّه “أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت”. ووفق بيانات رسمية صادرة في 2016، يعمل نحو 2.2 مليون فلبيني خارج بلادهم، بينهم 276 ألفا في الكويت.

وينفي ساسة وإعلاميون كويتيون وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق العمال الوافدين، لكنّ كثيرين يقرّون بوجود فشل في إدارة ملف العمالة الوافدة ظهرت على هامشه تشوّهات، من قبيل تضخّم أعداد هؤلاء وارتفاع التكلفة المالية المترتبة عن وجودهم واحتلالهم مواقع عمل لا تتطلب كفاءة خاصّة أو خبرة استثنائية تستدعي اللجوء إلى جلب العمالة من الخارج.

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