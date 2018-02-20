الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

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الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

أبرز تغريدات العرب: الإعمار يحتاج إلى أرواح جاهزة لاستقباله

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(19)]

NadineKh@

صراحة أخاف من صورة الطفل الذي يغطي أهله وجهه في صورة بحجة الخوف من الحسد والله البشرية لم تنقطع والمضحك أن المعلقين هم الذين يتغزلون بالطفل.

MohRadwan@

واحد يتعلم مجاني في الجامعة ويسافر بعثة ويحضر دكتوراه مجاني ولا يرجع لأن طبعا دخله هناك أحسن ثم يشتم البلد، يا أخي ادفع تعليمك وبعثتك الأول.

dalaaalmoufti@

#العلمانية ليست كفرا، ولا إلحادا بل هي تحمي الأديان جميعها وليست ضدها، ضمن مفهوم واحد هو فصل الدين عن الدولة مؤكدة حق كل مواطن في ممارسة شعائره الدينية كما يريد.

Amer_A_H@

عندما كنت صغيرا كنت أريد أن أكبر وأعمل نائبا لكن والدي قال لي يا بني أكمل دراستك ليس لدي أولاد يطلعوا حرامية وكذابين. #لبنان.

Mohammad454@

عند مراقبتك لغيرك لن تستطيع أن تبني نفسك ولن تستطيع أن تصنع لك مجدا اعمل واترك عنك مراقبة غيرك واستمتع بحياتك لأن من راقب الناس مات هما #حقيقة.

ebrahimaltamimi@

الفريق الذي يرى أن نقاط ضعفه هي في وجود مؤامرة ضده سيهزم نفسه بنفسه.

fawaz_dr@

الانسحاب جُبْن إلا في ثلاثة مواضع: 1. الانسحاب من نقاش عقيم. 2. الانسحاب من علاقة رديئة. 3. الانسحاب من مكان لا يَعرف أهلُه قيمتَك.

614Mg@

هل تذكر ذلك المظلوم الذي يعيش في ظلمة المعتقل، هذا بذاته يجب أن تقوم من أجله ثورة #سجون_الأسد_مسالخ_بشرية #المعتقلين_وحدهم.

Manal_Abdelaal@

للأسف المشكلة في مصر، لو أي واحدة تشجعت، وكتبت عن حالات التحرش التي تعرضت لها في مكان عملها، وارد جدًا، بل من المؤكد، ستتعرض للمساءلة القانونية، وسيقال لها: فين الشهود.

AljaffalA@

#الإعمار يحتاج الى جهد. الإعمار يحتاج إلى عمل متسارع، والإعمار يحتاج إلى أرواح جاهزة لاستقباله. الإعمار لا يتوقف على المدن، وإنما على #الإنسان. #العراق.

ishaqsiabi@

عندما يكون هناك مخطط طويل الأمد يستهدف الأجيال القادمة، يستخدم المال السياسي في التعامل مع العلماء والمؤرخين والمثقفين ورجال الفكر والإعلام تحت مسميات مختلفة.

تابعوا:

adyanfoundation@

مؤسسة أديان.

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