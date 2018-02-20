#هاشتاغ اليوم: من تتزوج ابنة عمك أم حبيبتك

مغردون سعوديون يجمعون على أن الحب الحقيقي شرط الزواج ونجاحه، لكنه في النهاية هو 'قسمة ونصيب'.

العرب

العادات والتقاليد تحكم المجتمع

الرياض- انشغل مستخدمو تويتر في السعودية بالنقاش حول الزواج من الحبيبة أو ابنة العم. ونشط هاشتاغ #لو_خيروك_بنت_عمك_ولاحبيبتك. واختلفت آراء المغردين بين من اختار التحدي لأجل حبيبته وبين من رجح إرضاء عائلته وقبيلته. وكتب معلق:

hajri505mlamg1@

ما تفرق أهم شيء أن تحبني بصدق، ومن صادق محبتها لي تحب والديّ وتحببني في والديها، بعد كذا نجاح 100 بالمئة. #لو_خيروك_بنت_عمك_ولاحبيبتك.

وتهكم مغرد:

A7mad00n@

إذا قبيلتك غير قبيلتها أو لونك غير لونها، أو حتى منطقتكم مختلفة فلو تحبها من اليوم إلى يوم الدين.. لن تتزوج إلا ابنة عمك. #لو_خيروك_بنت_عمك_ولاحبيبتك.

واعتبرت مغردة:

a_badoos@

#لو_خيروك_بنت_عمك_ولاحبيبتك، الزواج قسمة ونصيب.

وأكد متفاعل:

Alal40501@

أغلب الشباب عاش أكثر من قصة حب مع الكثير من البنات وكلها انتهت مثل السراب ولم يجد الحب الحقيقي غير مع زوجته وأم أولاده. #لو_خيروك_بنت_عمك_ولاحبيبتك.

وشرح مغرد:

A__M_sL@

#لو_خيروك_بنت_عمك_ولاحبيبتك، في نظري تبقـي العادات والتقاليد قبل كل شيء تحكمنـا وهذا واقع مؤسف في مجتمعنا ولا يزال يمشي ويفرق بين الخاطبين بحكم أن ابن العم أولى.. طيب والحبيب! حياتك تمشي على كيفهم وهم يزوجونك ما راعوا المشاعر ومات هوى القلوب بعيد الشر طبعا مني لا يحصل لي.

وقالت مغردة:

A_RAGHAD77@

#لو_خيروك_بنت_عمك_ولاحبيبتك، على سبيل التخلف عندنا، هناك أنثى للحب وأخرى للزواج.

وطالب معلق:

Aden0s@

فتاة خالفت قوانين عائلتها وتحدثت معك سرا لأنها تؤمن بأن الحب “ثقة” قبل أن يكون نبض قلب “كن رجلا” ولا تخذلها.

للزواج بعض العادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية، على كل رجل أتباعها وذلك سيرا على خطى الأجيال السابقة، وتختلف تلك العادات أحيانا باختلاف المنطقة أو العائلة، إلا أن هناك البعض من العادات والتقاليد التي لا يختلف عليها أحد في السعودية.

ويمنع العرف القائم في السعودية مثلا غير القبيليين من الزواج من القبيليات. وتتزايد حالات “التفريق بين الأزواج” على أساس تكافؤ النسب في المحاكم السعودية.