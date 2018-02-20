الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

ترامب يوجه سهام تغريداته لأوبرا وينفري

الرئيس الأميركي ينتقد المذيعة أوبرا وينفري بعد أن استضافت ناخبين من الجمهوريين والديمقراطيين في برنامج 60 دقيقة واعتبر أن الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة.

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(19)]

أوبرا فكرت في منافسة ترامب

واشنطن- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري على تويتر مساء الأحد بسبب فقرة من برنامج (60 دقيقة) الذي تعرضه قناة “سي.بي.إس”. وقال مرة أخرى إنه يأمل أن تنافسه في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأدارت وينفري، الإعلامية والممثلة التي أصبحت تساهم في برنامج قناة “سي.بي.إس”، نقاشا مع 14 ناخبا من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين من مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان تناول عددا كبيرا من الموضوعات دارت حول العام الأول من حكم ترامب.

وكتب ترامب على تويتر يقول “شاهدت للتو أوبرا وينفري التي تعاني من شعور قوي بعدم الأمان والتي، في لحظة أعرفها جيدا، استضافت مجموعة من الأفراد في برنامج 60 دقيقة. الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة. آمل أن تخوض أوبرا الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين”.

وقالت وينفري للعديد من وسائل الإعلام ومنها ‘إنترتينمنت ويكلي’ إنها لن تخوض انتخابات الرئاسة، لكنها كانت قد فكرت في الأمر بعد انتشار التكهنات بذلك في الإعلام في الفترة الأخيرة. وكان من بين ضيوفها في البرنامج من قال “أحبه أكثر يوما بعد يوم” ومن شكك في اتزانه قائلا “كل ما يفعله هو الاستئساد على الناس”.

ولم تدل وينفري بأي تصريح سواء لصالح ترامب أو ضده في البرنامج، لكنها وجهت أسئلة تتراوح بين ما إذا كانت البلاد أصبحت في حال اقتصادي أفضل وما إذا كان الاحترام الذي تتمتع به أميركا يتآكل على مستوى العالم.

ويلمـح عدد من المسؤولين الأميركيين إلى أن روسيا سعت إلى ترجيح كفة المرشح الجمهوري والرئيس حاليا دونالد ترامب بسبب وعوده لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الاثنين إن لائحة الاتهام الأميركية الموجهة ضد مواطنين روس في ما يتعلق بالتدخل المشتبه به في الانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية ليس لها أي أساس. وقال بيسكوف في تعليقات نقلتها وكالة “تاس” الروسية “إننا مازلنا مصرين على أن الدليل بهذا الشأن ليس له أي أساس”.

ووجهت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الاتهام ضد 13 روسيا مرتبطين بـ”وكالة أبحاث الإنترنت” التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرا لها. وقال بيسكوف إن “روسيا لم تتدخل، وليست لديها عادة التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى”.

:: اقرأ أيضاً

إصلاح الإعلام التونسي يصطدم بالمصالح المتناقضة

حبس إعلامية مصرية لفقت قصة اختطاف أطفال

رد جاويش أوغلو على أبوالغيط.. العنجهية التركية تتكلم

#هاشتاغ اليوم: من تتزوج ابنة عمك أم حبيبتك

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

تصعيد خطير في الغوطة الشرقية ينذر بهجوم وشيك على معقل المعارضة

2018-02-20

الجبير: قطر لا تزال تنتهج سلوكها بدعم الإرهاب

2018-02-20

تركيا تفشل في دخول عفرين بعد نحو شهرين من 'غصن الزيتون'

2018-02-20

نفوذ الميليشيات في سنجار يعرقل عودة الإيزيديين إلى وطنهم

2018-02-20

الدوحة تضع آمالها في واشنطن لحل أزمتها الخليجية

2018-02-20

توقيف المئات من المحتجين في إيران بعد مقتل 5 من قوات الأمن

2018-02-20

مصر تدرج أبوالفتوح على قوائم الإرهاب

2018-02-20

عون يشدد على مكافحة التطرف في زيارة تاريخية للعراق

2018-02-20

عباس: إذا قامت فلسطين فسيعترف العرب بإسرائيل

2018-02-20

عون يزور العراق لبحث ملف المطلوبين اللبنانيين

2018-02-20

:: اختيارات المحرر

قصة من الماضي تحكي الحاضر في برلين السينمائي

سيلين ديون: زوجي موجود في أعين أبنائي

افتتاح أول مدرسة للحمير في فرنسا

بركان إندونيسي يقذف سحابة ضخمة من الرماد

تعرض أطفال التوحد للتعذيب يثير غضبا شعبيا في تونس

شابة صومالية تتحدى الملابس المستوردة بأزياء محلية

الإكسسوارات السوداء تغزو عالم الديكور

قطار الزواج في سوريا يتوقف عند محطة الحرب

قمة ساخنة بين تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا