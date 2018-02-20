ترامب يوجه سهام تغريداته لأوبرا وينفري

الرئيس الأميركي ينتقد المذيعة أوبرا وينفري بعد أن استضافت ناخبين من الجمهوريين والديمقراطيين في برنامج 60 دقيقة واعتبر أن الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة.

العرب

أوبرا فكرت في منافسة ترامب

واشنطن- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري على تويتر مساء الأحد بسبب فقرة من برنامج (60 دقيقة) الذي تعرضه قناة “سي.بي.إس”. وقال مرة أخرى إنه يأمل أن تنافسه في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأدارت وينفري، الإعلامية والممثلة التي أصبحت تساهم في برنامج قناة “سي.بي.إس”، نقاشا مع 14 ناخبا من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين من مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان تناول عددا كبيرا من الموضوعات دارت حول العام الأول من حكم ترامب.

وكتب ترامب على تويتر يقول “شاهدت للتو أوبرا وينفري التي تعاني من شعور قوي بعدم الأمان والتي، في لحظة أعرفها جيدا، استضافت مجموعة من الأفراد في برنامج 60 دقيقة. الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة. آمل أن تخوض أوبرا الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين”.

وقالت وينفري للعديد من وسائل الإعلام ومنها ‘إنترتينمنت ويكلي’ إنها لن تخوض انتخابات الرئاسة، لكنها كانت قد فكرت في الأمر بعد انتشار التكهنات بذلك في الإعلام في الفترة الأخيرة. وكان من بين ضيوفها في البرنامج من قال “أحبه أكثر يوما بعد يوم” ومن شكك في اتزانه قائلا “كل ما يفعله هو الاستئساد على الناس”.

ولم تدل وينفري بأي تصريح سواء لصالح ترامب أو ضده في البرنامج، لكنها وجهت أسئلة تتراوح بين ما إذا كانت البلاد أصبحت في حال اقتصادي أفضل وما إذا كان الاحترام الذي تتمتع به أميركا يتآكل على مستوى العالم.

ويلمـح عدد من المسؤولين الأميركيين إلى أن روسيا سعت إلى ترجيح كفة المرشح الجمهوري والرئيس حاليا دونالد ترامب بسبب وعوده لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الاثنين إن لائحة الاتهام الأميركية الموجهة ضد مواطنين روس في ما يتعلق بالتدخل المشتبه به في الانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية ليس لها أي أساس. وقال بيسكوف في تعليقات نقلتها وكالة “تاس” الروسية “إننا مازلنا مصرين على أن الدليل بهذا الشأن ليس له أي أساس”.

ووجهت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الاتهام ضد 13 روسيا مرتبطين بـ”وكالة أبحاث الإنترنت” التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرا لها. وقال بيسكوف إن “روسيا لم تتدخل، وليست لديها عادة التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى”.