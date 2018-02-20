رد جاويش أوغلو على أبوالغيط.. العنجهية التركية تتكلم

رد وزير الخارجية التركي على أمين عام الجامعة العربية يقسم المغردين العرب على تويتر بين “محتفل” و”منتقد”.

العرب

المزايدة في المؤتمرات الإعلامية

ميونيخ (ألمانيا)- اشتعلت معركة حامية الوطيس على تويتر بين المغردين العرب، على خلفية السجال الحاد الذي شهدته جلسة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا بين أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول عملية عفرين التركية في سوريا.

وانتقد أبوالغيط تركيا بسبب استمرار عملية “غصن الزيتون” العسكرية ودعاها لسحب قواتها فورا من المنطقة. ورد أوغلو على دعوة أبوالغيط قائلا “تمنيت لو أن الجامعة العربية قوية بما يكفي لتمنع أحد أعضائها من قتل نصف مليون إنسان واستخدام السلاح الكيماوي”. وعلى إثرها تداول مغردون مقطعا مسجلا للنقاش مرفقا بهاشتاغات حملت اسم الرجلين.

وبينما احتفلت وسائل إعلام معروفة التوجه على رأسها قناة الجزيرة القطرية ومغردون لهم نفس التوجه برد أوغلو تحت شعار “جاويش أوغلو يؤدب أبوالغيط” و”وزير الخارجية التركي يمسح الأرض بأمين عام جامعة الدول العربية” واصفين إياه بـ”البطل”، مؤكدين أنه “صفعة وإحراج” لحكام العرب، طالب البعض الآخر الجامعة العربية بالتدخل وإيقاف ما أسموها “عنجهية” تركيا وأكدوا ضرورة توقف البعض عن “بيع أنفسهم لتركيا”.

ولم يخف المغردون انتقادهم لضعف الجامعة العربية ما جعل تركيا تتطاول عليها. وقال مغرد في هذا السياق “أبوالغيط وقع في فخ لم يحسب له حسابا ربما مقصود لإضعاف الجامعة العربية أكثر من ضعفها؟ عندما انتقد تدخل تركيا في عفرين أوغلو أحرجه وجعله من حيث لا يشعر في صف نظام بشار الأسد”.

وانتقد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية ما وصفه بـ”رد الفعل العصبي غير المبرر” لوزير الخارجية التركي. وقال إن “المداخلة الانفعالية للوزير التركي تعكس نوعا من المزايدة، وتنطوي على استعلاء ليس غريبا على تيار العثمانية الجديدة الذي نعرف جميعا ما يكنه للعالم العربي من مشاعر”.

وغرد متفاعل “تهجم جاويش أوغلو على أعضاء الجامعة العربية باتهامهم بأن أحد أعضاء الجامعة قتل نصف مليون سوري دون أن يحركوا ساكنا يقصد بذلك بشار الأسد، هل يجهل أوغلو أم يتجاهل حقيقة أن الجامعة العربية جمدت عضوية سوريا منذ عام 2011؟ رد وزير خارجية تركيا مليء بالبغض للعرب والحقد عليهم”.

الإعلام التركي أصبح فاعلا جدا في الدول العربية ودشن أردوغان وعدد من وزرائه ووسائل إعلام موالية له حسابات على الشبكات الاجتماعية بالعربية

وكتب مغرد “العثماني أردوغان يُكرر عبثه المُستمر بدماء الشعب السوريّ الأعزل، ويُتاجر بمعركة لن تكون إلا وبالا على الشعب السوريّ وعلى أرضه، بتفتيت النسيج الاجتماعيّ من خلال شن الحرب على عفرين ومناهضة المُكون الكردي! الأكراد جزء من الشعب والاعتداء عليهم جريمة!”.

وكتب معلق آخر “هل تعلم أن 30 بالمئة من أراضي تركيا هي خاصة للأكراد وأن الأكراد أنفسهم يحاربون لأجل استعادتها، أحد الأكراد ذكر ذلك بصراحة قائلا الحل مع عنجهية تركيا هو تقسيمها وكل ذي حق يأخذ حقه وتنتهي المشاكل للأبد”. وقال متفاعل “العنجهية العثمانية دمرت العالم العربي على مدى خمسة قرون”.

وكان المغرد العراقي علي العراقي غرد “لقد أبتُليت أمتنا بصنفين من أغبياء العرب: العرب السُنة المؤيدون لتركيا وأردوغان والعرب الشيعة المؤيدون للخميني وإيران جهلة التاريخ وبقايا الاستعمار .. باعوا عروبتهم للفرس والأتراك ما خجلوا”.

وأضاف “هل تعلمون أن أول من أدخل مصطلحي (هدم القيم) و(احتقار الشعور الوطني) للمجتمعات العربية والإسلامية هم (يهود الدونمة) عن طريق دعمهم لثورة تركيا التي تحققت على يد مدحت باشا أحد أعضاء حزب الترقي التركي، حيث لبسوا ثوب الإسلام لتحقيق أهدافهم ولكنهم ظلوا يهودا في الحقيقة”.

وتساءل ذات المغرد “هل رأيتم الملك سلمان يوما يغرد باللغة التركية؟ هل سمعتم زعيما عربيا يخاطب الشعب التركي؟ لماذا أردوغان يغرد يوميا العشرات من التغريدات باللغة العربية وتُترجم لقاءاته للعربية مع التأثير الصوتي والموسيقى؟ أردوغان يخاطب الشباب بلغة الحماس ويريد أن يُقاتلُنا بأولادنا كما قتل السوري بالسوري”.

ويبدو بعض الشباب العربي مأخوذا بـ”الظاهرة الأردوغانية” الكاريزمية وإن تفتتت شعبيتها. فيما رأى من أفاقوا من الصدمة أن “أردوغان مجرد ظاهرة عابرة.. بعد أن تحدث كثيرا عن حقوق الإنسان فإن الأحداث المتتالية كشفت وجهه الحقيقي.. إنه منافق. لن يكون نموذجا لنا أبدا”.

ويحاول أردوغان المعجب بعظمة السلطنة العثمانية التي شيدت على أنقاضها الجمهورية التركية العلمانية الحالية والساعي إلى إعادة “أمجادها” أن يكسب الشباب العربي بكل الطرق.

وأصبح الإعلام التركي فاعلا جدا في الدول العربية ودشن أردوغان وعدد من وزرائه ووسائل إعلام موالية له حسابات على الشبكات الاجتماعية بالعربية. ويستخدم أردوغان غالبا عبارات عاطفية لمخاطبة العرب. ووجه يوم 20 ديسمبر رسالة إلى كافة الشعوب العربية واصفا إياها بمثابة “الروح والقلب والحبيب والرفيق” بالنسبة للأتراك.

وشرح مغرد آخر “أردوغان يستخدم ازدواجية الخطاب مثلا: عندما يخطب خطابا دينيا يترجم ويكتب بالعربية لكسب ضعفاء العرب وعندما يخاطب الداخل التركي لا تترجمه نفس المواقع والقنوات التي يخاطب منها العرب، على سبيل المثال آخر تصريح له أن تركيا لا تحتمل احتواء 3 ملايين سوري. بعد ما شفط خير سوريا سيرميهم”.