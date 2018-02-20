الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

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الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

الإكسسوارات السوداء تغزو عالم الديكور

الأخضر يواصل تربّعه على عرش ألوان الأثاث والديكور هذا العام، ولكن ليس بدرجة الأخضر العشبي القوية وإنما بدرجة الزيزفون الناعمة.

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(21)]

المصابيح السوداء تخلق تباينا مثيرا في الغرفة

برلين- أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن الإكسسوارات السوداء تغزو عالم الديكور هذا العام لتُضفي لمسة أناقة وفخامة على الغرفة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الإكسسوارات المنزلية تكتسي باللون الأسود المطفأ بصفة خاصة، والذي يزين على سبيل المثال المزهريات، لا سيما الموديلات المصنوعة من الأحجار الطبيعية، سواء أكانت مستديرة أم أسطوانية الشكل.

كما أن المصابيح السوداء تخلق تباينا مثيرا في الغرفة بفضل اللعب على وتر المزج بين الضوء الساطع والإطار الداكن للمصباح.

أما اللوحات السوداء، سواء أكانت صورا أم رسومات، فتتمتع بتأثير جذاب للغاية وتُضفي بُعدا غامضا على الغرفة وتخلق أيضا تباينا لافتا للأنظار في ظل بيئة ساطعة.

ومن جانبه أشار البروفيسور آكسيل فين، المتخصص في أبحاث الألوان، إلى أن الأخضر يواصل تربّعه على عرش ألوان الأثاث والديكور هذا العام، ولكن ليس بدرجة الأخضر العشبي القوية التي لاقت رواجا كبيرا في العام الماضي، وإنما بدرجة الزيزفون الناعمة.

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