بركان إندونيسي يقذف سحابة ضخمة من الرماد

ثوران البركان أدى إلى قذف سحابة ضخمة من الدخان في الفضاء إلى علو حوالي 5 آلاف متر، والسلطات أوصت السكان بملازمة منازلهم تفاديا للتعرض لمشكلات تنفسية.

العرب

المئات من المنازل غمرها الغبار البركاني

سومطرة (إندونيسيا) - أدى ثوران بركاني في جبل سينابونغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية الاثنين إلى قذف سحابة ضخمة من الدخان في الفضاء إلى علو يقرب من 5 آلاف متر ما غطى قرى بأكملها بالرماد.

ويشهد سينابونغ عودة للنشاط خلال الأيام الماضية بعد سلسلة من حالات الثوران التي سجلت في الموقع منذ 2010.

ولم يكن هناك أي شخص في داخل المنطقة الأمنية التي أقيمت سابقا في دائرة قطرها سبعة كيلومترات في محيط البركان. إلا أن المئات من المنازل خارج هذه المنطقة غمرها الغبار البركاني.

وقال المسؤول المحلي في وكالة إدارة الكوارث الطبيعية ناتا نايل بيرانغان-إنغين إن السلطات أوصت السكان بملازمة منازلهم تفاديا للتعرض لمشكلات تنفسية.

يشار إلى أن سينابونغ الذي دخل في مرحلة ثوران بركاني طويلة في 2013 بعد سبات استمر حوالى 400 عام، هو أحد البراكين الـ129 التي لا تزال ناشطة في إندونيسيا، الأرخبيل الواقع عند “حزام النار في المحيط الهادئ” الذي يضم سلسلة من البراكين قريبة من المحيط على تخوم الصفائح التكتونية والتشققات الزلزالية.