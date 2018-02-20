سيلين ديون: زوجي موجود في أعين أبنائي

المغنية الشهيرة تتحدث عن مرض زوجها الذي ظل يتغذى عبر أنبوب لمدة ثلاثة أعوام إثر تعرضه لأزمة قلبية.

العرب

سيلين ديون: رينيه الرجل الوحيد الذي أحببته

واشنطن – كشفت المغنية الشهيرة سيلين ديون عن رفض والدتها في بادئ الأمر زواجها من رجل الأعمال رينيه أنجيليل الذي يكبرها بـ26 عاما.

وتحدثت سيلين عن مرض زوجها، الذي عمل مديرا لأعمالها، وتوفي في يناير2016 عن عمر ناهز 73 عاما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن سيلين (49 عاما) القول “لمدة ثلاثة أعوام، زوجي كان يتغذى عبر أنبوب".

وأضافت “الشيء الوحيد الذي تمنيته في ظل معاناته أن يعيش في سلام، أردته ألا يشعر بأي قلق، لقد تعرض لأزمة قلبية خفيفة، لقد كان الأمر سريعا، ولم يشعر بشيء، شعرت أنه تحرر من الألم".

وحول قصة حبها لرينيه، قالت سيلين “هو الرجل الوحيد الذي رأيته، هو الرجل الوحيد الذي أحببته وقبلته".

وأوضحت أنها وقعت في حب رينيه على الفور.

يذكر أن رينيه وسيلين تزوجا عام 1994، وقالت إنها الآن بعد مرور عامين على وفاة زوجها أصبحت أفضل حالا.

وأنجبت سيلين من رينيه ثلاثة أبناء هم رينيه تشارلز (17 عاما) والتوأم نيلسون وإيدي (7 أعوام) وقالت إن زوجها الراحل موجود في أعين أبنائها.