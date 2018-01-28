الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

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الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

رجل أوروبا المريض

بات أمل الذين كانوا يعتقدون أن الليبيرالية السياسية والاقتصادية ستكتسح العالم بأسره بعد انهيار جدار برلين يرتجف مثل نور شمعة في الريح.

العرب حسونة المصباحي [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(14)]

انطلاقا من القرن التاسع عشر، أي في تلك الفترة التي تمكنت فيها أوروبا من بسط نفوذها على العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا، شرع البعض من الفلاسفة والشعراء والكتاب في إطلاق صيحات الفزع، محذرين من المخاطر الجسيمة التي تهدد الحضارة الغربية في الزمن القريب والبعيد.

وفي مطلع القرن العشرين أصدر الألماني أوسفالد شبينغلر كتابه الشهير”تدهور الحضارة الغربية”، مُقدّما دلائل ساطعة على أن مصير هذه الحضارة لن يكون مختلفا عن مصير الحضارات القديمة التي عرفت المجد والقوة قبل أن تنهار تاركة أطلالا وخرائب، وأخبارا بين طيّات الكتب.

وبعد الحرب الكونية الثانية، وانتصار الحلفاء على النازية والفاشية، أعاد بعض المفكرين أمثال الفرنسيين رايمون آرون وفرنسوا فوريه المعاديين للفكر الاشتراكي الماركسي، الأمل للمدافعين عن الحضارة الغربية بوجهها الليبيرالي والرأسمالي، مؤكدين أن هذه الحضارة لا تزال قادرة على الصمود، وعلى تحدّي المخاطر التي تهددها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم غيرها.

وقد ازداد هذا الأمل رسوخا في القلوب والنفوس بعد انهيار جدار برلين والسقوط المدوّي للمعسكر الاشتراكي بقيادة ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي ، وتمكنت الدول الأوروبية من توطيد وحدتها السياسية والاقتصادية. ومثل المفكر الأميركي فوكوياما صاحب كتاب ” نهاية التاريخ”، شرع العديد من المفكرين الأوروبيين في التبشير بنهوض جديد ومتألق للحضارة الغربية الليبيرالية والرأسمالية على أنقاض المعسكر الاشتراكي لتكون قدوة لكل شعوب العالم بقطع النظر عن ثقافاتها ولغاتها وجنسياتها.

إلاّ أن أحداثا كثيرة تسارعت ليشهد هذا الأمل المزيد من الذبول. وأول هذه الأحداث كانت الحرب الأهلية في ما كان يسمى بيوغسلافيا. فقد كشفت تلك الحرب أن أوروبا المتحضرة، والمدافعة عن القيم الإنسانية الكبيرة المتمثلة في الحرية والعدالة لا تزال مسكونة بنعرات ونزعات بدائية تذكر بأوضاعها في العصور المظلمة. ثم جاءت الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدول الرأسمالية في عام 2008 لتعكّر الأجواء، وتعمّق الخوف، وتزيد في تعقيد الأزمات وتعفنها.

بالإضافة إلى كل هذا تواجه مختلف الدول الأوروبية موجات من الهجرات السرية لم يسبق لها مثيل. وقد انعكست هذه الهجرات على الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل كل بلد لتفرز أحزابا يمينية وعنصرية متطرفة باتت قادرة على تسلم السلطة في هذا البلد الأوروبي أو ذاك.

وعلى المستوى العالمي سادت الفوضى، وتعددت الحروب والنزاعات، واستفحل الجهاد الإرهابي والأصولي، وغرقت القارة السوداء في الأزمات الاقتصادية والسياسية ليفرّ أبناؤها رجالا ونساء وأطفالا بأعداد هائلة باتجاه أوروبا بحثا عن القوت والأمان.

ومعتمدة على قوتها الاقتصادية التي اكتسبتها بعد تخلصها من الدغمائية الماوية (نسبة إلى ماو تسي تونغ)، شرعت الصين في مزاحمة الدول الأوروبية مجتمعة، غير آبهة بالولايات المتحدة الأميركية. كما تمكنت روسيا من أن تستعيد شيئا من قوتها العسكرية القديمة لتصبح مهابة الجانب من قبل المعسكر الغربي.

وكانت أوروبا تعتقد أن ديمقراطيتها العريقة ستكتسح جلّ البلدان العربية بفضل ما سمّي بالربيع العربيّ، إلاّ أنها كانت مخطئة في تقييمها. فحالما تهاوت الأنظمة الموصوفة بالمستبدة، سادت الفوضى، واشتعلت الحروب الطائفية، وبرزت إلى الوجود قوى رجعية وأصولية معادية لكل ما يمتّ بصلة للحضارة الغربية، ولنظمها الديمقراطية والليبيرالية.

لذلك بات أمل الذين كانوا يعتقدون أن الليبيرالية السياسية والاقتصادية ستكتسح العالم بأسره بعد انهيار جدار برلين يرتجف مثل نور شمعة في الريح. كما بات هؤلاء على قناعة بأن انهيار الأيديولوجيات التي كانت سائدة خلال القرن العشرين، لن يفضي لا إلى انتصار الديمقراطية، ولا إلى سلام عالمي.

وقد يكونون على حق أولئك الذين أصبحوا يتحدثون في كتبهم وفي مقالاتهم عن “أوروبا المريضة” تماما مثلما كان آخرون يتحدثون عن “الرجل المريض” قبل انهيار الإمبراطورية العثمانية.

كاتب تونسي

حسونة المصباحي

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