متفرقات: نادي أحد السعودي ينهي التعاقد مع نبيل نغيز

فريق 'الملك' ليبرون جيمس يفوز على فريق ستيفن كوري 148-145 في لوس أنجلس في مباراة كل النجوم بنسختها الجديدة.

العرب

إقالة نغيز بسبب سوء نتائج

◄ أقال نادي أحد السعودي لكرة القدم المدرب الجزائري نبيل نغيز، واتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي، وشكرت إدارة النادي المدرب الجزائري على الجهود التي بذلها على مدار الموسم مع الفريق.

ومن المقرر أن يعلن نادي أحد عن اسم المدرب الجديد للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة. وجاءت إقالة نغيز بسبب سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري السعودي، التي كان آخرها الخسارة 0-2 أمام الفيصلي في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

ويحتل أحد المركز الثالث عشر في ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و6 تعادلات، و11 هزيمة.

◄ فاز فريق “الملك” ليبرون جيمس على فريق ستيفن كوري 148-145 على ملعب ستايبلز سنتر في لوس أنجلس في مباراة كل النجوم بنسختها الجديدة.

وكانت المباراة تجمع في السنوات السابقة بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، لكنها جمعت الأحد أفضل نجوم اللعبة بغض النظر عن انتمائهم إلى هذه المجموعة أو تلك.

وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز وستيف كوري نجم غولدن ستايت ووريزر اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات، باختيار فريقيهما بحرية.