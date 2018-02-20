إنفانتينو يثمن تأهب قطر لمونديال 2022

جياني إنفانتينو يؤكد أن القمة الفيفا مهدت لإقرار الاتحاد الدولي لتنظيم كأس عالمية موحدة للشباب، إضافة إلى توسيع المشاركة في كأس العالم للنساء.

العرب

إنفانتينو: مونديال قطر سيكون رائعا

نواكشوط – أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مونديال قطر سيكون رائعا. وأوضح إنفانتينو في مؤتمر صحافي عقده الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط “أنا على يقين بأن مونديال قطر سيكون رائعا”.

وأضاف رئيس فيفا أنه مرتاح لتقدم الأعمال في منشآت قطر لاحتضان فعاليات كأس العالم 2022. وذكر أن قمة فيفا التي انعقدت الأحد في موريتانيا ناقشت نظام انتقال اللاعبين والمنافسات النسائية وبرامج التنمية والتطوير لكرة القدم.

وقال إنفانتينو إن قمة الفيفا نموذج عالمي، مشيرا إلى أن القمة مهدت لإقرار الاتحاد الدولي لتنظيم كأس عالمية موحدة للشباب، إضافة إلى توسيع المشاركة في كأس العالم للنساء.

وأضاف “شكلت القمة فرصة للقاء الاتحاد الدولي برؤساء الاتحادات الدولية من ثلاث قارات، كما شكل فرصة لرؤساء هذه الاتحادات للاطلاع على العمل المقام به في موريتانيا”.

وتابع إنفانتينو أنه تم بحث كأس العالم للنساء وتوزيع المشاركة على غرار ما سيطبق في كأس العالم ابتداء من 2026، تم أيضا خلال الاجتماع نقاش قوانين الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى نظم الانتقالات الكروية لتطويره، ومراعاة المطالب المتعلقة به.

وكشف رئيس الفيفا أن الجميع داخل الاتحاد الدولي متفق تقريبا على ضرورة مراجعة طريقة عمل الاتحاد في الجوانب المالية، وبضرورة اعتماد مبدأ “صفر تسامح” في مجال الرشوة، والمحسوبية، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى توفر القدر الكافي من المال للنهوض بكرة القدم بكل شفافية ووضوح.