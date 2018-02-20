تنافس 5 دول عربية في شاعر المليون

الحلقة السادسة من برنامج شاعر المليون ستشهد منافسة ستة شعراء وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من النقاد غسان الحسن وحمد السعيد وسلطان العميمي.

العرب

استراتيجية ثقافية هادفة

أبوظبي- يتنافس 6 شعراء من 5 دول عربية في سادسة حلقات البث المباشر من برنامج شاعر المليون، والتي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي.

وسيشهد جمهور الشعر منافسة في برنامج الشعر النبطي الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

ويجتمع ستة نجوم في كل حلقة من حلقات المرحلة الأولى وقد وصلوا إلى برنامج «شاعر المليون» بعد رحلة مملوءة بالشعر واللغة العالية ليقدموا روائعهم أمام أعضاء لجنة التحكيم وجمهور البرنامج في المسرح وعبر شاشات التلفزيون، وليتنافسوا في ما بينهم شعراً وحضوراً، في محاولة لخطف البيرق.

وستشهد الحلقة السادسة منافسة الشعراء الستة وهم الشاعر ياسر الزلباني من الأردن، حسن بن علي المعمري من عُمان، حمد الجودان العازمي من الكويت، راشد بن قطيما وعكاش العتيبي من السعودية، وسالم بن كدح الراشدي من الإمارات، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من النقاد غسان الحسن وحمد السعيد وسلطان العميمي.

يشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم أجمعوا في الحلقة الخامسة من البرنامج على إجادة جميع شعراء الحلقة وتميزهم؛ إلا أنهم أهلوا الشاعر عبدالله الطائي من سوريا بـ49، فيما حصل محمد المضحي على 45 درجة، تبعته لولوه الدوسري بدرجات وصلت إلى 44، ثم متعب الشراري الذي حصل على 41 درجة، وبعده علي سالم الهاملي الذي كان من نصيبه 40 درجة، ثم عبدالعزيز الدلح بدرجات وصلت إلى 37.