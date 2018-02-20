بيتزي يعلن قائمة السعودية لمعسكر جدة

المنتخب السعودي سيخوض مبارتين وديتين الأولى أمام منتخب مولدوفا والثانية أمام منتخب العراق استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

العرب

معسكر إعدادي لخوض نهائيات كأس العالم

الرياض – أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الاثنين قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الذي ينطلق في جدة اعتبارا من الثلاثاء ويستمر حتى 26 فبراير الجاري ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بيانا ذكر فيه “أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة أسماء اللاعبين المختارين من قبل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للانضمام إلى معسكر الأخضر والذي سيبدأ في جدة الثلاثاء ويستمر حتى السادس والعشرين من فبراير الجاري”.

وأوضح أن المعسكر يمثل “المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا”.

وأضاف البيان “من المقرر أن يخوض المنتخب خلال المعسكر مباراة ودية أمام منتخب مولدوفا في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

وجاء أيضا في البيان الذي أصدره الاتحاد السعودي“من جهة ثانية، يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أخرى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري أمام منتخب العراق في مدينة البصرة عبر تشكيلة أعلن عنها في وقت سابق حيث تأتي المباراة بمبادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ دعما منه لرفع الحظر عن الملاعب العراقية”.