زوران.. دليل العين الإماراتي آسياويا

الهلال السعودي يأمل في استعادة توازنه والعودة بالنقاط الكاملة عندما يحل ضيفا على استقلال طهران، والسد القطري في مهمة صعبة أمام ضيفه بيرسيبوليس الإيراني.

العرب

زوران يطمح في إكمال سنتين من دون خسارة

دبي - يتطلع العين الإماراتي بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش إلى إكمال سنتين من دون خسارة على أرضه عندما يستضيف الريان القطري الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتعود آخر خسارة للعين على ملعب هزاع بن زايد إلى 24 فبراير 2016 عندما سقط أمام الجيش القطري 1-2 في دور المجموعات، ثم خاض 12 مباراة متوالية دون أن يعرف طعم الهزيمة، محققا ستة انتصارات وستة تعادلات.

وبدأ العين النسخة الحالية بالتعادل مع الهلال السعودي 0-0 في الرياض، لذلك سيكون مطالبا بتخطي الريان الذي سبق أن التقاه مرتين في نسخة 2013، وتبادلا الفوز بنتيجة واحدة 2-1.

ويلعب العين بصفوف مكتملة بعد عودة صانع ألعابه عمر عبدالرحمن الذي غاب عن لقاء الهلال بعدما فضل الإطار الفني إراحته، على غرار ما فعل في المباراة الأخيرة للفريق أمام الوحدة الجمعة في كأس الرابطة عندما ترك السويدي ماركوس بيرغ والمصري حسين الشحات والياباني تسوكاسا شيوتاني خارج القائمة.

وقال ماميتش بعد مباراة الوحدة التي خسرها فريقه 1-5 ليودع البطولة التنشيطية من ربع النهائي “قبل أيام لعبنا مباراة قوية جدا أمام الهلال في الرياض ويوم الثلاثاء سنخوض تحدي الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا، لذلك قررت إراحة بعض اللاعبين.. بالنسبة إلي هذه البطولة تعتبر آخر اهتمامي في درجة أهمية البطولات الأربع التي يشارك فيها العين في الموسم الحالي”.

من جهته، سيكون الريان مطالبا بعدم التعثر بعد تعادله في الجولة الأولى مع استقلال طهران الإيراني 2-2 في الدوحة. وكان رودريغو تاباتا قائد الريان العنوان الرئيسي للمباراة.

وسيغيب تاباتا عن مباراة العين، مما سيفقد هجوم الريان ورقة أساسية ويتوجب على سيباستيان سوريا وحمدالله ومواطنه محسن متولي بذل مجهود مضاعف لتعويضه.

الوصل الإماراتي ومضيفه ناساف الأوزبكستاني يرفعان شعار التعويض عندما يلتقيان ضمن منافسات المجموعة الثالثة

استعادة التوازن

في المجموعة ذاتها، يحل الهلال السعودي وصيف بطل النسخة الأخيرة ضيفا على استقلال طهران. ويأمل الهلال في استعادة توازنه والعودة بالنقاط الكاملة خصوصا عقب فوزه على الشباب 2-1 في الدوري المحلي واقترابه كثيرا من الاحتفاظ باللقب بعد أن وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى أربع نقاط.

ويملك الهلال الذي يفتقد لبعض لاعبيه بداعي الإصابة، كل أدوات التفوق في ظل الاستقرار الإداري والفني، فضلا عن جاهزية لاعبيه فنيا ومعنويا وتألق لاعبيه الأجانب الذين نجحوا في صناعة الفارق في المباريات الماضية.

ويضم الهلال عناصر مميزة في جميع خطوطه أمثال أسامة هوساوي ومحمد البريك وياسر الشهراني وعبدالله عطيف ومحمد كنو والحارس العماني علي الحبسي والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والأرجنتيني إيزيكييل سيروتي والمغربي أشرف بن شرقي. ولن تكون مهمة الهلال سهلة أمام استقلال طهران الذي يحتل المركز السادس في الدوري المحلي والذي انتزع تعادلا ثمينا من الريان في الجولة الأولى.

اختبار صعب

في المجموعة الثالثة، تنتظر السد، بطل 1989 و2011 مهمة صعبة أمام ضيفه بيرسيبوليس الإيراني عندما يلتقيان بملعب السد في الدوحة. ويأمل السد في تحقيق الانتصار على منافسه القوي للانفراد بصدارة المجموعة، وهو الطموح ذاته للفريق الإيراني.

وحقق الفريقان الانتصار في الجولة الأولى، حيث فاز السد على مضيفه الوصل الإماراتي 2-1 في دبي، وبيرسيبوليس على ناساف الأوزبكستاني 3-0 في طهران.

ويخوض السد المباراة بصفوف مكتملة بعودة الجزائري حمرون بوغرطة بعد غيابه عن لقاء العربي بالدوري القطري، إلى جانب مواطنه بغداد بونجاح صاحبي هدفي الفوز في مرمي الوصل، ومن خلفهما القائد الإسباني تشافي والثنائي حسن الهيدوس وعلي أسد.

واعتبر مدرب السد جوزفالدو فيريرا أن الفوز الكبير على العربي 5-1 سيساعد فريقه ذهنيا، وقال “الفوز على العربي منح فريقي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة بيرسيبوليس”. في المقابل، يعتمد الضيوف على عدد من اللاعبين المهمين في مقدمتهم علي عليبور صاحب هدفين في مرمي ناساف، والنيجيري غودوين مينشا ووحيد أميري.

وفي المجموعة ذاتها، يرفع الوصل الإماراتي ومضيفه ناساف الأوزبكستاني شعار التعويض عندما يلتقيان في الملعب المركزي بكارشي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان الوصل فرط في نيل نقطة على الأقل أمام مضيفه السد في الجولة الأولى عندما تلقى مرماه هدفا في الدقيقة 90 في المباراة التي انتهت لصالح الفريق القطري 2-1. في المقابل خسر ناساف أمام مضيفه بيرسيبوليس الإيراني 0-3 في طهران.