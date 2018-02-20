الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

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الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2018، العدد: 10906

الطموح الدولي يدفع لاعبي بورنموث للتألق

منافسة قوية بين الثنائي الهجومي جيرمين ديفو وكالوم ويلسون لنيل مكان ضمن تشكيلة إنكلترا تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت.

العرب  [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(23)]

معركة التميز

بورنموث (إنكلترا) – يعتقد إيدي هاو مدرب بورنموث المنتمي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن رغبة لاعبيه في خوض منافسات كأس العالم 2018 تحفزهم على تقديم مستويات رائعة مع النادي.

ويتوقع أن يخوض الثنائي الهجومي جيرمين ديفو وكالوم ويلسون إضافة إلى لاعب الوسط لويس كوك والجناح جوردون إيبي منافسة قوية لنيل مكان ضمن تشكيلة إنكلترا تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت.

كما يخوض العديد من لاعبي بورنموث، بما في ذلك الثنائي الأسترالي براد سميث وآدم فيدريتشي، غمار المنافسة للعب في روسيا مع منتخباتهم الوطنية ويعتقد هاو أن هذا سيكون له تأثيره الإيجابي على أداء اللاعبين محليا. وقال هاو لصحيفة ديلي إيكو “الكثير من الشباب يحلمون باللعب مع منتخبات بلادهم. سيشكل هذا حافزا كبيرا لهم وهو يمثل بالتأكيد أمرا يرغبون في القيام به وهم في سن صغيرة”.

وأضاف “أعتقد أن هذا الدافع يعد مهما حقا لهم. أحاول فقط تسخير هذا الأمر والسعي لتحقيق أحلامهم”. وتابع “المشكلة بالنسبة إلي أنك تفقد السيطرة على اللاعب لفترة لكن هناك فوائد يمكن تحقيقها من مسألة التمثيل الدولي”. ويحتل بورنموث المركز الـ10 في الدوري الممتاز وسيستضيف نيوكاسل يونايتد السبت المقبل.

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