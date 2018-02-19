الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

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الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

قوات النظام السوري تستعد لدخول عفرين

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحذّر من محاولات تقسيم سوريا، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم اللعب بالنار، في إشارة إلى دعم واشنطن للوحدات الكردية.

العرب  [نُشر في 2018/02/19]

الصراع المباشر

بيروت - أفاد الإعلام الرسمي السوري الاثنين أن قوات موالية للحكومة ستدخل منطقة عفرين بشمال غرب البلاد خلال ساعات، وذلك بعد ما تردد عن اتفاق لمساعدة القوات الكردية في صد هجوم تركي.

وشنت تركيا وفصائل معارضة سورية متحالفة معها هجوما في المنطقة لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بمتمردين على أراضيها.

ورغم تبني حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ووحدات حماية الشعب الكردية رؤى مختلفة تماما لمستقبل سوريا كما أن قواتهم اشتبكت في بعض الأوقات إلا أنهما تجنبا الصراع المباشر خلال الحرب ويريان دافعا مشتركا لمحاربة القوات التركية والفصائل المتحالفة معها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مراسلها في حلب قوله إنه خلال ساعات ستصل "مجموعات من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي".

كان مسؤول كردي كبير قال الأحد إن القوات الكردية السورية توصلت لاتفاق مع حكومة دمشق على دخول الجيش السوري منطقة عفرين وأن الاتفاق قد ينفذ خلال يومين.

من جهتها، دعت روسيا الاثنين الولايات المتحدة إلى "عدم اللعب بالنار" في سوريا وأن تقيس خطواتها انطلاقا من مصالح الشعب السوري والمنطقة ككل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف القول أمام منتدى "فالداي" الدولي للحوار الذي يحمل هذا العام عنوان "روسيا في الشرق الأوسط ... لاعب في كل الساحات"، :"أدعو مرة أخرى زملاءنا الأميركيين إلى عدم اللعب بالنار".

وأضاف :"أدعوهم ... إلى قياس خطواتهم ليس انطلاقا من الاحتياجات الفورية للبيئة السياسية اليوم، وإنما من المصالح على المدى البعيد للشعب السوري، وكل شعوب تلك المنطقة، ومن بينهم الأكراد، بطبيعة الحال".

كما اعتبر لافروف أن تأكيدات واشنطن أن هدفها الوحيد هو محاربة الإرهاب، تتناقض مع تصرفاتها على الأرض، لاسيما في سوريا، داعياً إلى إثبات تلك الادعاءات بالأفعال الملموسة.

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