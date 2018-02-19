فيلم 'ثري بيلبوردز' يحصد نصيب الأسد في جوائز بافتا

رئيسة أكاديمية بافتا تقول للحضور في الحفل 'إنه من الضروري ان نستخلص العبر من العام الماضي (الصعب)'، مشيدة بجهود مكافحة انعدام المساواة بين الجنسين.

العرب

فيلم يبحث 'عن الأمل بطرق مختلفة'

لندن – حصد فيلم "ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري" مساء الاحد خمس جوائز خلال حفل مكافآت بافتا السينمائية البريطانية الذي قدم دعما قويا لحملة محاربة التحرش الجنسي التي تشهدها هوليوود.

وفاز الفيلم الذي يدور حول حملة تشنها ام فقدت ابنتها للوصول إلى العدالة، جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو فيما نالت بطلته فرانسيس ماكدورماند جائزة افضل ممثلة وسام روكويل جائزة افضل ممثل في دور ثانوي.

اما الفيلم الخيالي “ذي شايب اوف ووتر” للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو فقد فاز بثلاث جوائز بينما كان مرشحا في 12 فئة، من بينها افضل مخرج.

وفاز غاري اولدمان بجائزة افضل ممثل عن تأديته دور تشرشل في فيلم “داركست آور”. وسبق له ان فاز بجائزة غولدن غلوب التي تمنحها الصحافة الاجنبية في هوليوود لاميركي عن هذا الدور.

وفاز الفيلم كذلك بجائزة افضل ماكياج مع التحول الجسدي الذي خضع له غاري اولدمان ليشبه تشرشل وكان يحتاج إلى أربع ساعات يوميا لإتمامه. وقد كانت قضية التحرش الجنسي حاضرة جدا خلال الحفل.

وقال مخرج وكاتب سيناريو فيلم “ثري بيلبوردز” الايرلندي مارتن ماكدوناه لدى تسلمه جائزته “فيلمنا هذا يتحدث عن الأمل بطرق مختلفة الا انه فيلم غاضب كذلك” مضيفا “كما وجدنا خلال الفترة الأخيرة أن الغضب احيانا هو السبيل الوحيد لجعل الناس يصغون الينا ولنحقق التغيير. ونحن سعيدون جدا لان جوائز بافتا كرمت ذلك”.

وقد اتت غالبية النجمات إلى الحفل بفساتين سوداء ومن بينهن انجلينا جولي وسلمى حايك وجنيفير لورنس ومارغو روبي وكريستين سكوت توماس تلبية لنداء وجهته حملة “تايمز آب” لمحاربة العنف الجنسي.

شجاعة كبيرة

افتتحت رئيسة اكاديمية بافتا جاين لاش الحفل قائلة للحضور الذي ضم عددا لا يحصى من النجوم انه من الضروري ان نستخلص العبر من العام الماضي “الصعب” مشيدة بجهود مكافحة انعدام المساواة بين الجنسين.

واضافت “تتالى كشف حالات المضايقات والتحرش الجنسي بشجاعة كبيرة وهي حالات كانت تخفى لعقود مع انها كانت واضحة”. وتابعت تقول “انها لحظة تاريخية يجب ان تكون منعطفا وحافزا لتحقيق تغيير دائم”.

واشادت مقدمة الحفل النجمة السينمائية والتلفزيونية البريطانية جوانا لوملي بحركة المطالبة بالمساواة بين الجنسين مقارنة اياها بحركة المطالبات بحق المرأة بالاقتراع قبل قرن من الزمن.وهي حيت “العزم على اسئتصال الانتهاكات التي تطال المرأة اينما كان في العالم”.

وفي رسالة مفتوحة نشرت الاحد دعم نحو 200 من نجوم بريطانيا وايرلندا صندوقا جديدا لمساعدة النساء على مواجهة التحرش والانتهاكات الجنسية في اماكن العمل.

وهي شبيهة بمبادرة مماثلة اطلقت الشهر الماضي.

وقد تبرعت الممثلة والناشطة ايما واتسون بمليون جنيه استرليني (1,4 مليون دولار) إلى الصندوق الجديد.

المخرج البريطاني ريدلي سكوت ينال جائزة فخرية عن مجمل مسيرته

شكرا سير وينستون

نتائج البافتا التي تمنح بين جوائز غولدن غلوب والاوسكار غالبا ما تكون مشابهة لنتائج المكافآت الأميركية العريقة.

ففيلم “ذي شايب او ووتر” الذي يدور حول قصة حب بين عاملة تنظيفات بكماء وكائن مائي كان مرشحا في 12 فئة وهو نال اكبر عدد من الترشيحات ايضا في جوائز اوسكار مع 12 فئة.

وفاز الفيلم بجائزة افضل مخرج لغييرمو ديل تورو وافضل موسيقى تصويرية للفرنسي الكسندر ديسبلا وهي الثالثة له.

ونالت أليسون جايني جائزة افضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في فيلم “آي تونيا”.

وقد نال غاري اولدمان عن تأديته دور تشرشل في “داركست آور” حتى الان جائزتي غولدن غلوب وبافتا وهو مرشح للفوز بالاوسكار في الرابع من مارس.

ووجه اولدمان تحية إلى الزعيم البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية بقوله “في تلك الأيام القاتمة في العام 1940 ثبت من أجل الكرامة والحرية في سبيل وطنه والعالم. شكرا سير ويسنتون”.

وقالت ماكدورماند عند تسلمها جائزة افضل ممثلة وبعدما لم ترتد الأسود، إنها كالأم التي تؤدي دورها في الفيلم “لا تحب الامتثال كثيرا”.

لكنها اضافت “أحرص على أن أقول إنني متضامنة كليا مع اخواتي اللواتي ارتدين الأسود اليوم”.

ونال المخرج البريطاني ريدلي سكوت جائزة فخرية عن مجمل مسيرته.