ميركل ترشح رئيسة حكومة ولاية زارلاند خليفة لبيتر تاوبر

بالتخلي عن منصبه، يوفر بيتر تاوبر للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خيارا آخر في وقت تسعى فيه لتوزيع المناصب الكبرى على الأجنحة المتنافسة في حزبها.

العرب

تاوبر يفسح الطريق لمرشّح جديد

برلين - رشحت المستشارة الألمانية وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل رئيسة حكومة ولاية زارلاند أنجريت كرامب-كارنباور لتولي منصب الأمين العام لحزبها خلفا لبيتر تاوبر.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية أن ميركل أعلنت ترشيحها لكرامب-كارنباور الاثنين رسميا خلال اجتماعها مع مجلس رئاسة الحزب.

وذكرت المصادر أن تاوبر لم يشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتئلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي هذا العام ويريد إفساح الطريق لانتخاب أمين عام جديد في مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوم 26 فبراير.

وبالتخلي عن هذا المنصب يوفر تاوبر لميركل خيارا آخر في وقت تسعى فيه لتوزيع المناصب الكبرى على الأجنحة المتنافسة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

ومن المقرر أن تعلن ميركل ترشحيها الاثنين خلال اجتماعها مع اللجان العليا لحزبها عقب إعلان تاوبر استقالته.

ومن المخطط أن يجرى انتخاب كرامب-كارنباور خلال المؤتمر العام للحزب الذي سينعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن تاوبر شغل منصب أمين عام حزب ميركل منذ ديسمبر 2013.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإنه ليس من المتوقع أن تعلن ميركل عن قائمة بأسماء أعضاء الحزب الذين سيتولون حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن المنتظر أن يصوت 1001 فرد من مندوبي الحزب المسيحي، بناء على رغبة ميركل، خلال مؤتمر الحزب يوم الاثنين القادم، على معاهدة الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويجيء قرار ميركل بسرعة اختيار خليفة لتاوبر، كإشارة إلى منتقديها داخل أروقة الحزب المسيحي، الذين يطالبون بعد النتائج السيئة التي سجلها الحزب في انتخابات سبتمبر الماضي، بتجديد الدماء داخل الحزب وداخل الحكومة.

يشار إلى أن تاوبر، يعد مثار جدل في الحزب المسيحي منذ فترة طويلة، ويتهمه منتقدون بارتكاب أخطاء في المعركة الانتخابية للحزب، كما لم يتمكن سياسيو الحزب، الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم محافظين على نحو خاص، من التقارب معه أبدا، بسبب دوره في إقرار قانون الهجرة وقانون زواج المثليين.

ويقال داخل الحزب إن تاوبر كان قد أعلن لميركل قبل الانتخابات البرلمانية عن رغبته في التخلي عن مهام منصبه بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.