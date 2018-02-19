الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين في عملية سيناء

الجيش المصري يعلن أن قوات حرس الحدود، مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية، عززت عمليات تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

العرب

تشكيلات تعبوية

القاهرة - أعلن الجيش المصري الاثنين مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة مسلحين في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاقها في سيناء بالمشاركة مع قوات الأمن.

وصرح المتحدث باسم الجيش في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"(وهو العاشر بشأن العملية) بـ "استشهاد" ثلاثة عسكريين بينهم ضابط صف أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية. وأضاف أنه تم القضاء على أربعة عناصر "تكفيرية" مسلحة شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات.

وأشار إلى توقيف 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وقال إنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأضاف في المقابل أنه تم الإفراج عن عدد من المشتبه بهم الموقوفين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا.

وأضاف أن القوات الجوية استهدفت خمسة أهداف للعناصر الإرهابية وقامت بتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة، فضلا عن تنفيذ القصف المدفعي لعدد 166 هدفا بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء .

وأشار إلى أن التشكيلات التعبوية تواصل تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لعدد 601 كمينا ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية.

وبحسب البيان، عززت قوات حرس الحدود مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية عمليات تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

وأوضح أنه جرى نشر مجموعات قتالية في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر الماضي الجيش والشرطة بـ"استخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره".

وجاء التكليف بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، شنه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم من "داعش سيناء"، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

ويعد التحدي الأمني في شمال سيناء من أبرز المشكلات التي يتحدث عنها الرئيس المصري، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية يرى المراقبون أنها شبه محسومة لصالحه، يتولى بموجبها السلطة لأربع سنوات مقبلة.