ترامب يطالب باستفاقة أميركية بعد أن حققت روسيا أهدافها

الرئيس الأميركي يقول إن التركيز المفرط على روسيا جعل مكتب التحقيقات يُغفل إشارات كان من الممكن أن تحول دون حادثة إطلاق النار في مدرسة بولاية فلوريدا.

العرب

موسكو حققت 'أقصى ماكانت تحلم به'

فلوريدا - ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحد بالتحقيقات وبجلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبرا ان موسكو تحقق نجاحا يفوق "أقصى ما كانت تحلم به" اذا كانت تنوي فعلا زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة.

وصباحا كتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها "إنهم يموتون من الضحك في موسكو. استفيقي يا أميركا!".

واضاف ترامب على تويتر "اذا كان هدف روسيا زرع الشقاق والتشويش واثارة الفوضى داخل الولايات المتحدة، فمع كل جلسات الاستماع والتحقيقات والكراهيات الحزبية، تكون قد حققت نجاحا يفوق أقصى ما كانت تحلم به".

واطلق ترامب تغريداته ابتداء من الساعة السادسة والنصف صباحا من منزله في فلوريدا حيث يمضي عطلة نهاية اسبوع طويلة بما ان الاثنين عطلة.

وتركزت كل تغريداته على التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية عام 2016. ولم يتطرق أي منها إلى مقتل 17 شخصا بإطلاق نار داخل ثانوية في فلوريدا الاربعاء الماضي.

وكان ترامب اتهم مساء السبت مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بأنه فشل في التقاط اشارات كانت توحي بإمكان قيام القاتل في فلوريدا نيكولاس كروز (19 عاما) بأعمال عنف، واعتبر ان الشرطة الفدرالية الأميركية تخصص "الكثير من الوقت" للتحقيق في التورط الروسي.

كذبة روسية وجه القضاء الأميركي الجمعة رسميا الاتهام إلى 13 روسيا، بينهم احد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في الانتخابات لتسهيل فوز ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وسبق أن نددت أهم أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر هذه الاتهامات حساسة لأنها تتزامن مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مهمة في نوفمبر المقبل.

وحذر رئيس الاستخبارات الأميركية دان كوتس مجددا الثلاثاء الماضي من ان روسيا قد تعمد إلى السعي للتأثير على انتخابات الخريف المقبل على غرار ما فعلت العام 2016.

الا ان ترامب تجنب منذ الجمعة التنديد بالتدخل الروسي، الذي اكدت ادارته نفسها حصوله، مركزا على براءة فريق حملته.

وقال ايضا الاحد "لم اقل يوما ان روسيا لم تتدخل في الانتخابات، قلت قد تكون روسيا، او الصين، او بلد آخر او جماعة، او قد يكون عبقريا يزن 180 كلغ يجلس في سريره ويلهو بحاسوبه".

واضاف "(الكذبة) الروسية هي ان حملة ترامب تواطأت مع روسيا - لم تفعل على الاطلاق!".

موسكو نجحت في زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة

أدلة دامغة

ذهب ترامب إلى حد توجيه انتقادات إلى سلفه الديمقراطي باراك اوباما قائلا في تغريداته "أوباما كان رئيسا وكان يعرف بوجود هذا التهديد ولم يفعل شيئا".

وجاء في القرار الاتهامي الذي اصدره الجمعة المدعي الخاص روبرت مولر المكلف هذا الملف، ان التدخل الروسي الذي خصصت له ملايين الدولارات، بدأ منذ العام 2014.

من جهته أعلن النائب الديمقراطي آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في تصريح لشبكة "سي أن أن" الأحد، إنه انتقد منذ فترة طويلة عدم تحرك إدارة اوباما بالقدر الكافي في هذه القضية، لكن هذا لا يعفي إدارة ترامب من مسؤولياتها على هذا الصعيد.

وقال شيف ان تقصير ادارة اوباما "ليس عذرا لكي لا يفعل الرئيس شيئا. رئيس الولايات المتحدة يواصل عدم إصدار العقوبات التي أقرّها الكونغرس والتي يريد الكونغرس تطبيقها ضد روسيا بسبب هذا التدخل".

وكان مستشار البيت الابيض لشؤون الامن القومي اتش آر ماكماستر قال السبت في ميونيخ ان "الدلائل دامغة بالفعل" على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بلهجة ساخرة "على روسيا ان تعيد النظر بما تقوم به لأنه بكل بساطة لا يعطي نتيجة"، مضيفا ان التدخل الروسي لم يؤد سوى إلى اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على ضرورة معاقبة موسكو.

وقال ترامب في تغريداته في هذا الاطار الاحد "لقد غاب عن الجنرال ماكماستر الاشارة إلى ان نتائج انتخابات العام 2016 لم تتأثر بالروس"، مستندا إلى ما قاله الرجل الثاني في وزارة العدل رود روزنستين الذي شدد الجمعة على عدم وجود اي دليل يشير إلى ان التدخل الروسي كان له تأثير بشكل او بآخر على نتيجة الانتخابات الرئاسية.