الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

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الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

قتلى في إطلاق نار على كنيسة في داغستان

مقتل خمسة أشخاص جميعهم من النساء وإصابة 3 عناصر من الحرس الروسي في إطلاق نار قبل أن يتم تصفية منفذ الهجوم.

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(5)]

الهجوم نفذه رجل وزوجته

موسكو - قتل خمسة أشخاص الأحد بإطلاق نار على حشد من المحتفلين بأحد الأعياد في محافظة كيزليار بجمهورية داغستان، فيما تمكنت الشرطة من تصفية منفذ الهجوم.

وأفاد بيان للشرطة المحلية بأن “جميع القتلى من النساء وأن من بين الجرحى 3 من عناصر الحرس الروسي”.

وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان (رجل وزوجته)، مشيرة إلى أن الزوجة هربت قبل بدء زوجها بإطلاق النار على الحشد.

وأكد رسول تيميربيكوف، نائب القائم بأعمال رئيس داغستان، فتح قضية جنائية في تهمتين، قائلا “تتعلق التهمتان بالقتل وتعريض حياة موظفي إنفاذ القانون للخطر”، مؤكدا أن “المسلح من سكان محافظة كيزليار، وهو من مواليد 1995”.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت سنة 2015، القضاء على زعيم تنظيم “إمارة القوقاز” محمد بن علي سليمانوف المعروف باسم أبي عثمان الغيمراوي (39 عاما) مع ذراعه اليمنى كميل سعيدوف المعروف باسم عبدالله الغيمراوي والمطارد منذ 2006 بتهمة الإرهاب.

وقتل متمردان آخران وهما “أمير ولاية داغستان” سعيد أبومحمد الأركاني وعمر أبوأحمد الغيمراوي، كما ذكر بيان لـ”إمارة القوقاز الإسلامية، ولاية داغستان” نشرته المواقع الجهادية.

وتبنى تنظيم إمارة القوقاز في السنوات الأخيرة هجمات عديدة على الأراضي الروسية وخصوصا الاعتداء على مطار دوموديدوفو في موسكو، الذي أوقع 37 قتيلا في 2011 والهجوم المزدوج في فولغوغراد بجنوب روسيا، الذي أسفر عن سقوط 34 قتيلا في 2013.

وفي يونيو الماضي، أعلن أمير إمارة القوقاز الجديد محمد سليمانوف ولاءه لتنظيم داعش المتطرف في شريط فيديو بث على الإنترنت، فيما يقاتل نحو ألفي روسي في صفوف هذا التنظيم المتطرف في سوريا والعراق بحسب أجهزة الاستخبارات الروسية.

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