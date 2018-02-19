أكراد سوريا وروسيا يستعدون لتفاهمات تركية أميركية

روسيا والنظام السوري يريدان حسم ملف الغوطة الشرقية في أسرع وقت خشية مفاجأة غير سارة في الأفق.

العرب

حسم الملف

دمشق – ولدت الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى أنقرة واجتماعه لساعات بالرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو وما أعقبه من تأكيد الطرفين على فتح صفحة جديدة وعن آليات عمل لفض الخلافات بينهما في سوريا ومنها الملف الكردي، انطباعا لدى كل من الأكراد وروسيا بأن هناك تغيرا ما وجب عدم تجاهله، لما قد ينعكس على مصالحهما في هذا البلد.

وتقول أوساط سياسية متابعة إن هذا الانطباع ربما ما دفع روسيا إلى الدخول بقوة على خط الوساطة بين وحدات حماية الشعب الكردي ونظام الرئيس بشار الأسد، والتي انتهت باتفاق بين الجانبين على دخول الجيش السوري إلى منطقة عفرين التي تواجه حملة عسكرية تركية منذ يناير الماضي.

وأكد مسؤول كردي كبير الأحد أنه تم الاتفاق مع الجيش السوري على الانتشار خلال يومين في بعض المناطق الحدودية لعفرين، لصد الهجوم التركي.

وأوضح بدران جيا كرد المستشار بالإدارة الذاتية بشمال سوريا أن الاجتماعات التي جرت الأيام الماضية مع مسؤولين في دمشق، ركزت على الجانب العسكري، فيما ستكون هناك محادثات سياسية مع دمشق لاحقا.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم “وحدات حماية الشعب” ، نوري محمود “نريد دخول الجيش لنحمي سوريا الموحدة، فتركيا تسعى لاحتلال أراضي سورية، وتريد ضم جزء منها لسيطرتها مثلما فعلت في لواء إسكندرون”.

وحول تعارض ذلك مع المطالب الكردية بإقامة حكم ذاتي في شمالي سوريا، قال المتحدث باسم الوحدات “نعمل لإقامة نظام ديمقراطي يهدف لتركيز فيدرالية في سوريا، ولكن ذلك يجب أن يحل بالحوار بين كافة الجهات في البلد، أما الآن فهناك احتلال تركي لتقسيم البلاد بتحالف مع القاعدة وداعش، لذلك سنعطي الأولوية لإيقاف هذا الاحتلال”.

وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية كشفت السبت عن التوصل إلى اتفاق بين حكومة دمشق ووحدات الحماية الكردية، وذلك بعد مفاوضات شاقة جرت في دمشق بوساطة روسية تقضي بدخول مقاتلين من القوات الشعبية وليس من الجيش السوري إلى عفرين خلال الساعات القادمة.

ودعا المتحدث باسم الوحدات كلا من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في كبح الاندفاعة التركية.

ويسجل تغير في خطاب الأكراد تجاه روسيا فبعد أن اتهموها بإعطاء ضوء أخضر لتركيا للقيام بـ”عدوانها على عفرين”، خاصة بعد سحب موسكو لعناصرها المتواجدة في المنطقة وإخلاء المجال الجوي أمام الطائرات التركية، ها هم اليوم يعيدون التواصل بزخم معها وعرض دخول الجيش إلى المنطقة.

ومن جهة ثانية فإن موسكو نفسها لديها على ما يبدو الرغبة في القيام بخطوة الوساطة لجهة اهتزاز ثقتها في الجانب التركي الذي أبدى رغبة في العودة إلى التحالف مع واشنطن في سوريا، وهي تخشى من أن يؤثر ذلك سلبا على سيطرتها على زمام الأمور هناك. وكانت مصادر من القوات الشعبية السورية التابعة للنظام استعدادها للدخول إلى منطقة عفرين شمال مدينة حلب والقتال إلى جانب وحدات الحماية الكردية فور تلقيها الأوامر من الحكومة المركزية بدمشق.

وقالت المصادر إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللوجستية لدخول منطقة عفرين فورا عن طريق بلدتي نبل والزهراء الواقعتين إلى الشرق من عفرين.

والتغير في الموقف الروسي لجهة التعاطي مع تركيا ترجم أيضا في إعطائه الضوء الأخضر للنظام السوري لمهاجمة المعارضة والفصائل الإسلامية في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.

وكانت موسكو قد رفضت في السابق هذه الخطوة لرغبتها في تعزيز الثقة مع الجانب التركي الرافض لهكذا عملية تستهدف بالأساس المعارضة الموالية له.

وكثف الجيش السوري تعزيزاته العسكرية قرب الغوطة الشرقية المحاصرة ما يُنذر بهجوم وشيك ضد آخر معاقل الفصائل قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن “مفاوضات تجري حاليا بين قوات النظام والفصائل المعارضة “لإخراج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) من الغوطة الشرقية”، وأنه في حال فشلت تلك المفاوضات فإن النظام سينفذ عمليته.

ويرى مراقبون أن روسيا والنظام يريدان حسم ملف الغوطة الشرقية في أسرع وقت ممكن خشية مفاجأة غير سارة في الأفق.