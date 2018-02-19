إخلاء سبيل المدانين باقتحام البرلمان الكويتي

مصادر قضائية تقول إن المحكمة أجّلت القضية إلى 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين.

العرب

وقف تنفيذ الحكم

الكويت - قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بوقف تنفيذ حكم سابق بحبس عدد من المتهمين بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمّة (البرلمان) بتهمة اقتحام مبنى المجلس، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قضت في نوفمبر الماضي بحبس 68 شخصا، بينهم 8 نواب سابقون ونائبان حاليان، بمدد تراوحت بين سنة و5 سنوات بعد أن أدانتهم باقتحام مبنى البرلمان في إطار اضطرابات شهدتها البلاد لفترة وجيزة سنة 2011 كامتداد لاضطرابات “الربيع العربي”.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أجّلت القضية إلى 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين. وذكرت أن المحكومين حضروا أمام جلسة المحكمة باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلّموا أنفسهم.

وبناءً على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ حكم الحبس وإطلاق سراح المسجونين، باستثناء الثمانية المتواجدين خارج الكويت حيث ينصّ القانون الكويتي على وجوب مثول المحكوم عليه أمام محكمة التمييز كشرط لقبول الطعن.