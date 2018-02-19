الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

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الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

أبرز تغريدات العرب: لست بحاجة للعودة للخلف الحياة أمامك

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(19)]

hlaa202020@

في وسائل التواصل الاجتماعي: يريدونك مثالياً جداً، يستنكرون عليك أن تغضب أو أن تنتقد أو تقول أنا تعبت أو أشعر بإحباط! يريدون أن يرونك ملاكا أرضياً بلا أجنحة؟!

AlyaaGad@

من إتيكيت الأفراح عدم تقبيل العروس لكي لا يفسد مكياجها. إلا لو كنتِ حرباء حقودة وقاصدة.

KSA24@

#شي_تتميز_فيه_عنزه، نفس الشيء الذي تتميز به جميع القبائل والشعوب العربية المسلمة، هاشتاغات يصنعها الأعداء أو الجهلة لتغذية التعصب القبلي وإثارة النعرات.

amara2213@

ليس هناك أتعس من أشخاص يتشبثون بالماضي ويتحسرون، لست بحاجة إلى العودة بالزمن إلى الخلف.. الحياة أمامك".

hamsa66h@

حين يقرر الرجل أن يحلق لحيته أو يلبس جينز بدل ثوبه القصير لا تتغير قوانين الطبيعة لكن حين تقرر المرأة أنها تترك النقاب أو العباءة تصبح ظاهرة ويتغير المناخ العالمي.

2004Noor@

كم مجموع الصدقات التي حصل عليها العراق لإعادة إعماره من خراب وجور سلاطين الظلم والانحطاط؟! وكم مجموع القروض التي تراكمت فوق ظهر العراق المحني؟!

shadounSelmi@

وأغمض عينيه عن العنف والدماء.. افعل مرة المنطقي بعيدا عما تعودت ولُقنت..

b9VjJhW3q5dposO@

أخطر الأمراض على نفسك وروحك أن تعيش في الدنيا وتظن أن كل الخلق أعداؤك.

houdaifa1990@

(زنادقة - ملاحدة - كاشفة - مرتدون - انحلال - كفّار - بلاد الحرمين - تبرّج - ديوث - فاجرة) *احذر من يردّد هذه الكلمات "كثيراً".

nasrbenhadid@

#ليبيا علينا بخصوص #ثورة_الفاتح وايضا #ثورة_17_فبراير التمييز بين الحركات البهلوانية الشعبوية الحماسية غلاف الثورات دائما أرقى من بضاعتها.

Fadi_Ghosn1@

كل يوم يتجه لبنان نحو الأسوأ من كل النواحي: البيئية، الاجتماعية، الطائفية، الحريات العامة، الفساد.. وكأن لبنان يتجه ليصير دولة مخابراتية دينية شمولية.

تابعوا

washingtonpost@

واشنطن بوست

صحيفة أميركية

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