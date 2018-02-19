جهود عراقية أردنية لإعادة تنشيط طريق عمان – بغداد

وزير الداخلية العراقي يبحث مع نظيره الأردني تأمين منفذ طريبيل الذي يمثّل شريان التواصل البرّي بين البلدين.

العرب

معبر حيوي

عمّان - يحاول كلّ من العراق والأردن تطبيع الحركة التجارية وتنقل الأشخاص عبر الطريق البريّ بينهما بعد أن تضرّرت بسبب الأوضاع الأمنية والحرب على تنظيم داعش، ملحقة خسائر اقتصادية بالبلدين.

وبحث وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، مع نظيره الأردني غالب الزعبي تأمين منفذ طريبيل الذي يمثّل شريان التواصل البرّي بين البلدين.

وتعمل بغداد جاهدة على تجاوز مخلّفات حقبة الحرب المرهقة على تنظيم داعش، وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية بما في ذلك الحركة التجارية. ويعدّ الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمّان عبر منفذ طريبيل شريان حياة أساسيا لمحافظة الأنبار التي دارت فصول من حرب داعش على أرضها وخلّفت بها دمارا كبيرا في البنى والمرافق الخاصّة والعامّة.

ورغم إعلان النصر على تنظيم داعش، فإنّ بغداد تجد مصاعب كبيرة في تأمين الطريق بالكامل كونه يعبر بمساحات صحراوية شاسعة تصعب السيطرة عليها بالكامل.

ورشّحت في وقت سابق أنباء بشأن مفاوضات جرت في العاصمة الأردنية عمّان بين ممثلين عن الحكومة العراقية وشركة أمنية دولية خاصة بشأن إسناد مهمة تأمين الطريق لتلك الشركة، لكنّ صعوبات تقنية وخلافات مالية برزت ومنعت من المضي في المشروع.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، الأحد في بيان، إنّ وزير الداخلية بحث في عمّان مع نظيره الأردني موضوع سمات الدخول وأوضاع العراقيين في الأردن وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة. كما تمّ في الاجتماع الذي حضره عن الجانب العراقي وزير النقل وأمين عام وزارة الصناعة ومدير الأمن العام وقادة الأمن والشرطة في وزارة الداخلية بحث “الأمور الخاصة بمنفذ طريبيل” وأنّ “المجتمعين ناقشوا توقيع اتفاقيات أمنية وتبادل الزيارات لتعزيز الخبرة لدى أجهزة الشرطة والأمن في البلدين”.

ولفت ذات البيان إلى أن “قاسم الأعرجي طرح خلال الاجتماع موضوع تشكيل منظومة أمنية مشتركة بين بلدان المنطقة تعمل على تعزيز الأمن، وكذلك إقامة مؤتمر أمني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية”.