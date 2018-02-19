هاشتاغ اليوم: #صفقة_القرن من يهندسها

مغردون يربطون الغارات الإسرائيلية على غزة بالعمليات العسكرية في سيناء المصرية وسوريا.

العرب

الهجوم على غزة بدأ جاري تحميل تهجير أهل غزة إلى سيناء

سيناء (مصر) - أولى مغردون اهتماما بالغا بتطورات الأحداث في قطاع غزة بعد الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع تابعة لفصائل فلسطينية، ردا على إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار على الحدود مع القطاع.

وانبرى آخرون في تحليلات للوضع الميداني والإنساني في القطاع، فربطوا الغارات الإسرائيلية على غزة بالعمليات العسكرية في سيناء المصرية وسوريا.

وانتشر هاشتاغ #صفقة_القرن بين المغردين، فاض بـ”نظرية المؤامرة”. ومن أبرز المتحمسين لها حسابات إعلاميين مناهضين للنظام المصري. فيما سخر منها آخرون.

وكتب مغرد:

msamy444@

الهجوم على سيناء بدأ بتهجير أهل سيناء، بدأ الهجوم على غزة بدأ جاري تحميل تهجير أهل غزة إلى سيناء. #فين_ضميرك يا مصري #صفقة_القرن.

ووصف مغرد الوضع في غزة:

OmarElQattaa@

الوضع في غزة السماء بتمطر والدنيا برد، وما في كهربا وقاعدين في العتمة، والطيران الحربي يقصفنا. #صفقة_القرن.

وقال متفاعل:

44ADEL_ABDOU44@

خرفان حـمـاس، لما تشوفوا حلمة لآذانكم، لن يحصل، هناك مزاعم بمطالبة خرفان حـمـاس غزة بالتوسع أهالي غــزة في سيناء. اللعبة التي تـدار الآن.

وكتب مغرد ناسفا نظرية #صفقة_القرن.

قائلا:

samehaboelkhier@

*حفروا المئات من الأنفاق على حدودنا واعترضوا عند هدمها *نشروا الشائعات عن الجيش والشرطة *يحرّضون أهل سيناء على التمرد *استضافوا الإرهابيين على قنواتهم *شمتوا في شهداء الجيش والشرطة *رفضوا الحرب ضد الإرهاب. ثم يحاولون إقناعك بأنهم لا يخططون لنقل أهل غزة إلى سيناء. في #صفقة_القرن.

وأضاف:

samehaboelkhier@

#السيسي لو ينفذ #صفقة_القرن، بمنتهى البساطة كان عمل الآتي: *ترك الأنفاق مفتوحة مع غزة *منع إرسال تعزيزات عسكرية لسيناء بحجة معاهدة كامب ديفيد *ترك البيوت المتاخمة للحدود مع غزة *لا يعلن الطوارئ ويترك سيناء تحت سيطرة دواعش الإخوان. خلال أيام سينتقل مئات الآلاف من غزة إلى سيناء.

وتشن القوات المسلحة المصرية منذ أكثر من 10 أيام عملية شاملة في سيناء لـ”تطهيرها من الإرهاب”، وفق المتحدث العسكري.

ومع بداية عملية سيناء 2018، خرج المتحدث العسكري في بيان تلفزيوني يتحدث عن العملية وأسباب انطلاقها، ورسخ لمفهوم جديد في الإعلام العسكري، وهو مفهوم البيانات المتتالية، ففي اليوم الواحد قد يصدُر بيان أو أكثر لإطلاع الشعب المصري على تطورات العملية في سيناء.