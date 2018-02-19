الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

هاشتاغ اليوم: #صفقة_القرن من يهندسها

مغردون يربطون الغارات الإسرائيلية على غزة بالعمليات العسكرية في سيناء المصرية وسوريا.

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(19)]

الهجوم على غزة بدأ جاري تحميل تهجير أهل غزة إلى سيناء

سيناء (مصر) - أولى مغردون اهتماما بالغا بتطورات الأحداث في قطاع غزة بعد الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع تابعة لفصائل فلسطينية، ردا على إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار على الحدود مع القطاع.

وانبرى آخرون في تحليلات للوضع الميداني والإنساني في القطاع، فربطوا الغارات الإسرائيلية على غزة بالعمليات العسكرية في سيناء المصرية وسوريا.

وانتشر هاشتاغ #صفقة_القرن بين المغردين، فاض بـ”نظرية المؤامرة”. ومن أبرز المتحمسين لها حسابات إعلاميين مناهضين للنظام المصري. فيما سخر منها آخرون.

وكتب مغرد:

msamy444@

الهجوم على سيناء بدأ بتهجير أهل سيناء، بدأ الهجوم على غزة بدأ جاري تحميل تهجير أهل غزة إلى سيناء. #فين_ضميرك يا مصري #صفقة_القرن.

ووصف مغرد الوضع في غزة:

OmarElQattaa@

الوضع في غزة السماء بتمطر والدنيا برد، وما في كهربا وقاعدين في العتمة، والطيران الحربي يقصفنا. #صفقة_القرن.

وقال متفاعل:

44ADEL_ABDOU44@

خرفان حـمـاس، لما تشوفوا حلمة لآذانكم، لن يحصل، هناك مزاعم بمطالبة خرفان حـمـاس غزة بالتوسع أهالي غــزة في سيناء. اللعبة التي تـدار الآن.

وكتب مغرد ناسفا نظرية #صفقة_القرن.

قائلا:

samehaboelkhier@

*حفروا المئات من الأنفاق على حدودنا واعترضوا عند هدمها *نشروا الشائعات عن الجيش والشرطة *يحرّضون أهل سيناء على التمرد *استضافوا الإرهابيين على قنواتهم *شمتوا في شهداء الجيش والشرطة *رفضوا الحرب ضد الإرهاب. ثم يحاولون إقناعك بأنهم لا يخططون لنقل أهل غزة إلى سيناء. في #صفقة_القرن.

وأضاف:

samehaboelkhier@

#السيسي لو ينفذ #صفقة_القرن، بمنتهى البساطة كان عمل الآتي: *ترك الأنفاق مفتوحة مع غزة *منع إرسال تعزيزات عسكرية لسيناء بحجة معاهدة كامب ديفيد *ترك البيوت المتاخمة للحدود مع غزة *لا يعلن الطوارئ ويترك سيناء تحت سيطرة دواعش الإخوان. خلال أيام سينتقل مئات الآلاف من غزة إلى سيناء.

وتشن القوات المسلحة المصرية منذ أكثر من 10 أيام عملية شاملة في سيناء لـ”تطهيرها من الإرهاب”، وفق المتحدث العسكري.

ومع بداية عملية سيناء 2018، خرج المتحدث العسكري في بيان تلفزيوني يتحدث عن العملية وأسباب انطلاقها، ورسخ لمفهوم جديد في الإعلام العسكري، وهو مفهوم البيانات المتتالية، ففي اليوم الواحد قد يصدُر بيان أو أكثر لإطلاع الشعب المصري على تطورات العملية في سيناء.

:: اقرأ أيضاً

شركات الإنترنت تنسج شبكة السيطرة الاستبدادية حول المستخدمين

#لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر.. ترند على تويتر

ليبيا تفقد صحافييها مع انعدام المحاسبة لمنتهكي حريتهم

تبسيط المفاهيم روح الإعلام الاقتصادي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

السودان يطلق العشرات من معتقلي الاحتجاجات

2018-02-19

ترامب يطالب باستفاقة أميركية بعد أن حققت روسيا أهدافها

2018-02-19

الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين في عملية سيناء

2018-02-19

ميركل ترشح رئيسة حكومة ولاية زارلاند خليفة لبيتر تاوبر

2018-02-19

فيلم 'ثري بيلبوردز' يحصد نصيب الأسد في جوائز بافتا

2018-02-19

قوات النظام السوري تستعد لدخول عفرين

2018-02-19

رضائي يكرر تصريح صدام حسين لإسرائيل: إذا قمتم بأي تحرك ضدنا سنسوي تل أبيب بالأرض

2018-02-19

ترامب يمنح الاوربيين الفرصة الأخيرة لتعديل الاتفاق النووي مع إيران

yesterday 17:40:07

مجلس الأمن يدرس إدانة إيران لتسليحها للحوثيين

yesterday 07:24:09

ماتيس يطالب بالتحقيق بشأن هجوم مرتزقة روس على قوات سوريا الديمقراطية

yesterday 07:38:29

:: اختيارات المحرر

بيت زجاجي للنباتات النادرة يفتتح أبوابه قريبا في لندن

إيما واتسون أولى المتبرعات لضحايا التحرش الجنسي

بقرة تهرب من الذبح إلى جزيرة منعزلة

ساعة من ألعاب الفيديو تحسن مهارات الاهتمام البصري

مزارعو عمان يسابقون حرارة الطقس في موسم طلع النخيل

'الفلاش موب'.. مفاجأة فرح في شوارع بغداد

النساء القرويات في المغرب لا يستفدن من قانون الأسرة

تبسيط المفاهيم روح الإعلام الاقتصادي

عدم استعمال الهاتف أثناء القيادة مسؤولية مرافقي السائقين

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا