أل.جي تراهن على الذكاء الاصطناعي في هاتفها الجديد

شركة أل.جي الكورية الجنوبية تراهن على الذكاء الاصطناعي في أحدث هواتفها الذكية وتستعد للكشف عن الإصدار الجديد من هاتفها الذكي الفاخر.

العرب

نجم جديد في سوق الهواتف الذكية

سول – تراهن شركة أل.جي الكورية الجنوبية على الذكاء الاصطناعي في أحدث هواتفها الذكية لاقتحام السوق المزدحمة بموديلات متنوعة تتنافس للحصول على حصة من مبيعات السوق السنوية التي تصل إلى 400 مليار دولار.

وتستعد الشركة للكشف عن الإصدار الجديد من هاتفها الذكي الفاخر، خلال المؤتمر العالمي للجوالات والمقرر أن تنطلق فعالياته الاثنين القادم في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأدخلت أل.جي على هاتفها الجديد الذي سيطرح في السوق المحلية الشهر المقبل تحديثات كثيرة، لكن الشركة لم تفصح عن أي بيانات بشأن أسعاره المتوقعة.

وتأتي الخطوة لاعتقاد الشركة أنه من الأفضل القيام بتحديث الأجهزة الحالية بدلا من إصدار أجهزة جديدة.

وأوضحت أل.جي أن الميزة الأساسية لجهازها الجديد تتمثل في وظيفة الذكاء الاصطناعي فيجين أي.آي، التي تقوم بالعديد من المهام، منها التقاط الصور بشكل أفضل من خلال تحليل موضوع الصورة تلقائيا واقتراح وضع التصوير المناسب.

وعلى سبيل المثال، إذا قام المستخدم بتوجيه الهاتف نحو طبق معكرونة، فإن البرنامج يتحول تلقائيا إلى وضع تصوير الطعام، الذي يمتاز بألوان أكثر دفئا ودقة وضوح أعلى.

وأكدت الشركة أن وظيفة التعرف على الصور الذكية في الهاتف الجديد يمكن الاستفادة منها في العديد من المجالات، وخاصة أثناء التسوق.

وإذا رغب المستخدم في شراء ماكينة قهوة، مثلا، فما عليه سوى توجيه كاميرا الهاتف نحوها وعندئذ تقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي بالبحث عن المنتج المرغوب بواسطة بحث الصور، وبعد ذلك يتم عرض أرخص الأسعار لنفس المنتج.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الكاميرا في هاتف أل.جي بإجراء عمليات المسح الضوئي لشفرات الاستجابة السريعة كيو.آر.

وتعول الشركة في وظيفة الذكاء الاصطناعي على المساعد الرقمي غوغل أسيستنت الذي يستجيب لنحو 32 أمرا صوتيا تتيح للمستخدم إمكانية تشغيل التطبيقات وتغيير الإعدادات.

وأشارت تسريبات في مواقع تكنولوجية إلى أن الهاتف مزود بوحدة تخزين تبلغ 256 غيغابايت وأن عدسة الكاميرا تشبه عدسات “بيكسباي” المزودة بها هواتف سامسونغ غالاكسي إس 8 وغالاكسي نوت 8.