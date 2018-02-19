الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

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الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

تحدي فيسبوك: منع التدخل في الانتخابات

المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر يوجه لائحة وجّه فيها الاتهام إلى 13 مواطنا روسيا استخدموا سجلات فيسبوك وإنستغرام على نطاق واسع.

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(19)]

فيسبوك ستبدأ في طلب توثيق شامل من المعلنين المرتبطين بالانتخابات

سان فرانسيسكو/واشنطن – يقول خبراء إن العملية الروسية التي استهدفت التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016 جمعت بين أساليب التجسس القديمة وتقنيات القرن الـ21 التي لن يكون من السهل إيقافها على الرغم من كشفها.

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر لضغط شديد للتوصل إلى سبل منع ما يطلق عليه في الكثير من الأحيان بـ”حرب المعلومات”، وخاصة على مواقع الشركتين.

وأصدر المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر الجمعة، لائحة وجّه فيها الاتهام إلى 13 مواطنا روسيا استخدموا سجلات فيسبوك وإنستغرام على نطاق واسع.

لكن مجموعة الأساليب التي جرى الكشف عنها في لائحة الاتهام بما في ذلك استخدام شركات وهمية وهويات مسروقة واستخدام شبكات خاصة افتراضية لتفادي الرصد على الإنترنت تشير إلى أنه حتى شركة بحجم فيسبوك قد تواجه صعوبة في منع هذه الأنشطة بنفسها حين تحدث.

كانت أجهزة مخابرات أميركية قالت إن روسيا ستحاول التدخل في انتخابات التجديد النصفي هذا العام مرة أخرى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية.

وقالت آن رافيل العضو السابق بلجنة الانتخابات الاتحادية الأميركية “لا يمكنهم وقف ذلك تماما لأنه من الصعب جدا تعقب تلك الأشياء. شراء الإعلانات سرا على الموقع من خلال شخصيات مزيفة أمر يثير قلقا كبيرا”.

وأضافت أن شركات الإنترنت ربما تحتاج إلى الاستعانة بممارسات تتبعها البنوك للتعرف على هويات زبائنها وتبادل المعلومات دوريا مع السلطات.

وقالت فيسبوك إنها ستبدأ في طلب توثيق شامل من المعلنين المرتبطين بالانتخابات للتحقق من هوياتهم ومواقعهم بدءا من الانتخابات الأميركية هذا العام.

لكن حجم عملية التدقيق لم يتضح بعد. وقال دان بيتالاس المدعي الأميركي الاتحادي السابق “لائحة الاتهام تفصّل خطة واسعة سيكون من الصعب التعرف عليها”.

وقالت فيسبوك الجمعة، إنها تقوم “باستثمارات كبيرة” تحسبا لهجمات مستقبلية وتتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي لردع التدخل في الانتخابات.

وجاء في لائحة الاتهام أن الحملة التي نفذها الروس بدأت بثلاثة أسابيع من الاستطلاع في 2014 حين سافر اثنان منهم إلى تسع ولايات أميركية منها كولورادو وميشيغان. وأضافت أنهم كانوا مزودين بكاميرات وشرائح هواتف محمولة وهواتف “وخطط للإجلاء” إذا دعت الحاجة.

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