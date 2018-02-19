#لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر.. ترند على تويتر

فتاوى شجاعة وجريئة تقطع مع التشدد في تفسير الدين، وتثير جدلا في المجتمع السعودي يترجم على تويتر، الموقع الأكثر استخداما من السعوديين.

العرب

نقاشات تويتر بداية تغيير العقليات

الرياض - وجدت المرأة السعودية نفسها مرة أخرى في دائرة الجدل بعد اشتعال النقاش بين رجال الدين حول السماح للنساء بزيارة المقابر “المحرمة في السعودية”.

وطالب القاضي وعضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث، السبت، بالسماح للنساء بزيارة المقابر.

وغرد الغيث على تويتر “الراجح عندي جواز زيارة النساء للمقابر؛ وذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونتمنى السماح لهن بذلك قريباً وفق ضوابط دقيقة تكفل تحقيق المصلحة العامة مع رفع الضرر الواقع على النساء اللاتي حرمن من حضور دفن أقاربهن وذلك بالسماح لهن بزيارتهم بعد ذلك”.

من جانبه، أوضح الداعية صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه لا حرج من زيارة النساء للمقابر، قائلاً “الصواب، أنه يجوز إن لم تكن المرأة تكثر منه، خاصة إذا كانت تتوخى من له حق عظيم عليها، كالوالدين، كليهما أو أحدهما”.

وانهالت التعليقات على تغريدة غيث، خاصة أنها نشرت قبل أن يهدأ الجدل حول فتوى عبدالله المطلق، من حكم “لبس العباءة”، والتي قال من خلالها “إذا سترت المرأة نفسها، سواء بعباءة الرأس أو الكتف أو بغير ذلك فالحمد لله، لأن المقصود الستر”.

وبدأت الآراء الدينية المخالفة للفتاوى القديمة المتشددة تلقى قبولا في السعودية. ويؤكد مغردون أن التفسير المتزمت من الدين “حرمهم من الحياة” بل و”جعلهم معلقون بين الحياة والموت”.

وقفز هاشتاغ #لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر إلى الترند السعودي. واختلفت الآراء ضمن الهاشتاغ. ومن المغردين من وصف الدعاة الذين حملت فتاواهم انفتاحا بـ”دعاة الشر”، مؤكدين “هؤلاء حملوا راية نشر الفساد والرذيلة وحرب الشريعة في بلاد الحرمين، وهم جُهال لا يفقهون في دين الله شيء، احذروهم”.

وكتب مغرد “مهرج يفتي ومفسر يفتي وقاض يفتي، الإفتاء بغير علم حرام”.

وعادت التغريدة الشهيرة إلى الظهور. وجاء فيها “احذري من دعاة التبرج والسفور الذين ينادون بالحريه! هم يريدون سهولة الوصول إليك لتكوني فريسة سهلة لشهواتهم الحيوانية”.

الآراء الدينية المخالفة للفتاوى القديمة المتشددة أصبحت تلقى قبولا في السعودية

وتقابل هذه التغريدة بسخرية، فيقول منتقدون “من يريد سهولة الوصول إلى المرأة، من يطالب بحقوقها واستقلاليتها أم من يجيز زواج الصغيرات ويحسب المرأة متاعا؟”.

وقال الداعية مطارد العنزي “‏يقول والراجح عندي جواز زيارة النساء للمقابر، وأقول له ‏يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عند”.

وتهكم مغرد “#لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر هاشتاغ يوضح دون جدل أن المرأة تم تكريمها لكن الناسا تخفي الموضوع”

وقال الكاتب سعود الفوزان في تغريدة مؤثرة “فقدنا أمنا، شقيقتي بعمر سنتين وعمري 4 سنوات وقالوا لنا أمكما ذهبت للحج، ومازلنا ننتظر عودتها/ بشروني #لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر كي أبشر أختي التي تحلم بأن تشاهد قبر أمها/ بزياراتي للمقبرة قالت عندما تصل القبر ارفع يديك كي أشاهد القبر/ صوّرته لها وقالت نفسي (أودّ) أحضنه يا سعود قبل أن أموت”.

وتساءل الكاتب إبراهيم المنيف في تغريدة “مدري وش الحكمة من المنع؟ *فتنة؟ على أساس المقبرة مكان رومانسي مثلا؟ *بكاء لدرجة النياح؟ ياما شفنا رجال يبكون لدرجة النياح في المقابر، وياما شفنا نساء صابرات ومحتسبات في المصائب! *اختلاط؟ حتى الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والحج فيه اختلاط!”.

وانتشرت تغريدات ساخرة. وكتب أحد المغردين “زوروا أقاربكم الأحياء وبعدين الأموات”.

وقال عبدالله العلويط “#لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر لنسمح يعني هي ممنوعة. علما أن كل منع أو سلطة في أمر خلافي هو خطأ في حدّ ذاته ولا يتوافق مع المرحلة التي نحن فيها فلا يجوز بحال إلزام الناس في الخلافيات التي تكون بين العبد وربه”.

وقال محمد العثيم “النساء يردن دخول الدوائر لتخليص أعمالهم دون ولي ماذا تستفيد النساء من السماح بزيارة القبور”.

وفي نفس السياق قال معلق “موضوع مهم جدا جدا! بل هو الهاجس الأول عند كل النساء كبارا وصغارا وشاغلهن فكيف يطيب لهن العيش دون أن يزرن المقابر؟ زيارة المقابر منتهى أحلامهن وغاية آمالهن! هاشتاغ عجيب مريب!”

كما سجلت نظرية المؤامرة حضورها. وكتب مغرد في هذا السياق “يسعى الإخونجي والليبرالي إلى إثارة قضايا معيّنة في أوقات الأزمات، لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ ما الهدف المنشود لديهم من استثارة المجتمع وتحييد مساراته الفكرية في هذا الوقت؟ الأكيد أنها لم تكن صدفة بل نتاج مخططات خبيثة يسعون لها حاليا”، مرفقا تغريدته بهاشتاغ #لن_نلدغ!”

كما انتشرت تغريدات عنصرية ضد النساء. وكتب أحد المغردين: “#لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر ماودكم (ماذا تريدون) نحط لكم بوفيه مفتوح عند المقابر؟ ونحط لكم حضانة أطفال؟” وتابع “إذا أردتن أن نقبركن مع الموتى نحن جاهزون!”.

ويلاحظ الزائر للمقابر في السعودية، وجود النساء خارج أسوار المقبرة، يأتين لمشاهدة قبور موتاهن من بعيد.

ويعتبر معلقون أن زيارة القبور -كحق إنساني- مشروع للنساء والرجال على حدّ سواء، ومن الضروري إعادة النظر في السماح للنساء بزيارة المقابر، بشروط وضوابط معينة، والسماح أيضا بوضع لوحات على القبور عليها أسماء المتوفين، بحيث يكون هناك تنظيم أكثر للمقابر، فللأموات حقوق أيضا، ويجب على المجتمع أن يتكفل بها.