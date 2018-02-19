إيما واتسون أولى المتبرعات لضحايا التحرش الجنسي

الممثلة البريطانية إيما واتسون تتبرع بمليون جنيه إسترليني لحملة جديدة تهدف إلى مساعدة ضحايا التحرش الجنسي.

العرب

دعم خاص للنساء المتضررات

لندن – أعلنت الممثلة البريطانية الشهيرة إيما واتسون تبرعها بمليون جنيه إسترليني لحملة جديدة تهدف إلى مساعدة ضحايا التحرش الجنسي.

ويأتي تبرع نجمة سلسلة أفلام “هاري بوتر” لمؤسسة العدل والمساواة البريطانية، بعد أن وقعت نحو 200 سيدة بريطانية وأيرلندية على رسالة تدعو للقضاء على التحرش الجنسي في محل العمل.

وذكرت صحيفة “الأندبندنت” البريطانية أن واتسون تعتبر أول المتبرعين للحملة التي دشنتها الموقعات على الرسالة الخاصة بالقضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل، وذلك بجانب 160 ناشطا وأكاديميا وكذلك عدد من المشتغلين بالعمل الخيري.

ومن ضمن الموقعات على الرسالة أيضا الممثلتان البريطانيتان إيما تومسون وكاري موليجان والأيرلندية ساويرس رونان.

وذكرت الرسالة أن حفل توزيع جوائز “بافتا”، الذي أقيم الأحد 18 فبراير، هو وقت “للاحتفال بهذه اللحظة الهائلة من التضامن والوحدة عبر الحدود من خلال التعاون لجعل هذه الحركة دولية”. وأضافت “هذه الحركة أكبر من مجرد تغيير في صناعتنا وحدها. في الماضي القريب جدا، كنا نعيش في عالم حيث التحرش الجنسي كان مزحة غير مريحة، وهو جزء محرج لا يمكن تجنبه لأي فتاة أو امرأة”.

وخلصت إلى القول “دعونا نجعل عام 2018 نهاية للتحرش والاعتداء الجنسي”.

وحضرت النساء حفل توزيع جوائز “بافتا” في لندن بأثواب سوداء اللون على السجادة الحمراء.