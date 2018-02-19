الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

بقرة تهرب من الذبح إلى جزيرة منعزلة

بقرة بولندية تثور على المصير المحتوم الذي ينتظرها وتهرب أثناء تجهيزها للذبح إلى جزيرة منعزلة.

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(24)]

البقرة 'البطلة'

وارسو – ثارت بقرة بولندية على المصير المحتوم الذي ينتظرها وهربت أثناء تجهيزها للذبح إلى جزيرة منعزلة.

وذكر برنامج إخباري بولندي أن عمال أحد المجازر في بولندا تجاهلوا التعليمات المتبعة عند التعامل مع الأبقار المعدة للذبح، إذ لم يتبعوا الخطوات المعمول بها لتهدئتها وأسرعوا إلى رفعها إلى الشاحنة مباشرة.

وحطمت البقرة سياجا حديديا قبل أن تقفز في بحيرة قريبة من المجزرة تسمى بحيرة نايسا، وتسببت وهي في طريقها إلى البحيرة في كسر ذراع مزارع وإصابته بكدمات في ضلوعه، وراحت تسبح لمسافة 50 مترا حتى وصلت إلى جزيرة منعزلة.

وصرح باول غوتوسكي نائب قائد قوات الحماية المدنية، بأن البقرة كانت في حالة ذعر شديد استحال معها الاقتراب منها بأقل من 70 مترا.

وتبنى قضية البقرة الهاربة السياسي والمغني السابق باول كوكيز، الذي عرض أن ينقذ حياة البقرة من الموت إذ اعتبرها “بطلة”، بل قال إنه “لو تحلى جميع المواطنين بالإصرار الذي تحلت به هذه البقرة لكانت بولندا دولة أكثر تقدما”.

يذكر أنه بمجرد انتشار الخبر، قرر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جمع المال بهدف بناء بيت للبقرة الهاربة.

وبالفعل نجحوا في جمع 50 ألف يورو لبناء هذا المأوى. وتم نقل البقرة في الوقت الحالي إلى دار رعاية الماشية في المنطقة التي تحتضن بعض الحيوانات التي أسيئت معاملتها فيما سبق.

كما قدمت العائلة المالكة دعما ماليا. وغرد بيتر فان فولنهوفن، صهر الملكة السابقة بياتريكس على تويتر قائلا “دعونا نشتريها لنعطيها حريتها في الحياة”.

:: اقرأ أيضاً

'الفلاش موب'.. مفاجأة فرح في شوارع بغداد

إيما واتسون أولى المتبرعات لضحايا التحرش الجنسي

بيت زجاجي للنباتات النادرة يفتتح أبوابه قريبا في لندن

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

السودان يطلق العشرات من معتقلي الاحتجاجات

2018-02-19

ترامب يطالب باستفاقة أميركية بعد أن حققت روسيا أهدافها

2018-02-19

الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين في عملية سيناء

2018-02-19

ميركل ترشح رئيسة حكومة ولاية زارلاند خليفة لبيتر تاوبر

2018-02-19

فيلم 'ثري بيلبوردز' يحصد نصيب الأسد في جوائز بافتا

2018-02-19

قوات النظام السوري تستعد لدخول عفرين

2018-02-19

رضائي يكرر تصريح صدام حسين لإسرائيل: إذا قمتم بأي تحرك ضدنا سنسوي تل أبيب بالأرض

2018-02-19

ترامب يمنح الاوربيين الفرصة الأخيرة لتعديل الاتفاق النووي مع إيران

yesterday 17:40:07

مجلس الأمن يدرس إدانة إيران لتسليحها للحوثيين

yesterday 07:24:09

ماتيس يطالب بالتحقيق بشأن هجوم مرتزقة روس على قوات سوريا الديمقراطية

yesterday 07:38:29

:: اختيارات المحرر

بيت زجاجي للنباتات النادرة يفتتح أبوابه قريبا في لندن

إيما واتسون أولى المتبرعات لضحايا التحرش الجنسي

بقرة تهرب من الذبح إلى جزيرة منعزلة

ساعة من ألعاب الفيديو تحسن مهارات الاهتمام البصري

مزارعو عمان يسابقون حرارة الطقس في موسم طلع النخيل

'الفلاش موب'.. مفاجأة فرح في شوارع بغداد

النساء القرويات في المغرب لا يستفدن من قانون الأسرة

تبسيط المفاهيم روح الإعلام الاقتصادي

عدم استعمال الهاتف أثناء القيادة مسؤولية مرافقي السائقين

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا