الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

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الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

انتقادات جديدة لنظام إعادة الفيديو في إنكلترا

رغم إلغاء الهدف قال ماتا إنه يؤيد استخدام إعادة الفيديو لكن ديفيد فاغنر مدرب هدرسفيلد اعتبر أن نظام حكم الفيديو المساعد يقتل إثارة المباريات.

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(23)]

انتقادات رغم فوز مانشستر

لندن - تعرض نظام إعادة الفيديو للمزيد من الانتقادات بعد إلغاء هدف لمانشستر يونايتد أمام هدرسفيلد عن طريق حكم الفيديو المساعد رغم فوزه 2-0 في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وتلقى خوان ماتا لاعب وسط يونايتد تمريرة قبل نهاية الشوط الأول أثناء التقدم 1-0 ونجح في وضع الكرة في المرمى ثم ذهب للاحتفال.

ولم يحتسب الحكم المساعد تسللا على ماتا لكن بعد لحظات لجأ حكم المباراة إلى إعادة الفيديو وألغى الهدف.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لو كان ماتا متسللا فسيكون ذلك بمسافة ضئيلة جدا وليس بسبب خطأ من الحكم المساعد. ويعتقد كثيرون أنه كان ينبغي احتساب الهدف بداعي وجود اللاعبين على الخط ذاته.

ورغم إلغاء الهدف قال الإسباني ماتا إنه يؤيد استخدام إعادة الفيديو لكن ديفيد فاغنر مدرب هدرسفيلد، الذي استفاد من القرار، يعتقد أن هذا النظام “يقتل إثارة المباريات”.

وقال ماتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعدما صعد يونايتد لدور الثمانية بفضل هدفي زميله روميلو لوكاكو “أعتقد أن الفارق كان ضئيلا جدا. فعلت ما ينبغي فعله بتسجيل الهدف والاحتفال.

وبعد ذلك تحدث الحكم مع شخص آخر وظهرت أنا بشكل ساذج بعد إلغاء الهدف. أنا أؤيد استخدام نظام إعادة الفيديو وأعتقد أنه يفيد كرة القدم خاصة في القرارات المهمة لتصبح الأمور أكثر عدلا بعض الشيء، لكن يبدو في هذا اللقاء أن الأمر لم يكن واضحا جدا”.

ولم يشعر فاغنر بنفس هذا الحماس بشأن استخدام إعادة الفيديو. وقال فاغنر “نعم القرار صب في مصلحتنا لكن نظام إعادة الفيديو يقتل إثارة المباريات”.

وأضاف المدرب الذي تأخر بهدف بعد ثلاث دقائق من البداية “لهذا السبب أنا لا أحب هذا النظام لكنني لست الشخص الذي يصدر القرارات بهذا الشأن”.

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