سمولينغ على رادار أرسنال

أرسنال يشعل الصراع على ضم مهاجم لايبزيغ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي العديد من عمالقة أوروبا للتعاقد معه.

العرب

سمولينغ لتعويض بير ميرتساكر

لندن - كشفت تقارير صُحفية أن نادي أرسنال الإنكليزي قد يضم صفقة من منافسه المحلي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة ميرور فإن الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال، يراقب كريس سمولينغ قلب دفاع اليونايتد، الذي ينوي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بيعه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يتحرك الغانرز في الصيف لتعزيز خط دفاعهم وذلك لتعويض المخضرم بير ميرتساكر الذي ينوي الاعتزال.

وكانت تقارير ربطت آرسنال بالتعاقد مع جوني إيفانز مدافع وست بروميتش ألبيون، الذي سيكلف نادي شمال لندن في الصيف 3 ملايين جنيه إسترليني فقط.

وتعرض سمولينغ لانتقادات لاذعة هذا الموسم، هو وزميله فيل جونز، وهو ما جعل تقارير تتحدث مؤخرا عن احتمال رحيلهما عن ملعب أولد ترافورد نهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى أشعل أرسنال الصراع على ضم مهاجم لايبزيغ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي العديد من عمالقة أوروبا للتعاقد معه.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية إن أرسنال انضم للصراع على المهاجم الألماني الشاب تيمو فيرنر، نجم فريق لايبزيغ، والمطلوب في عدد من أندية أوروبا أبرزها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من الليغا، وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد من البريمييرليغ.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم الألماني صاحب الـ21 عاما رفض تمديد عقده مع نادي لايبزيغ، في ظل اهتمام أندية أوروبية به خلال الفترة الأخيرة. وشارك فيرنر هذا الموسم مع لايبزيغ في 29 مباراة سجل فيها 16 هدفا، كما سجل 21 هدفا في آخر 32 مباراة في الدوري الألماني ليصبح أكثر لاعب ألماني تسجيلًا في تلك الفترة.