هوليرباخ يرفض الاستسلام مع هامبورغ

رغم عدم تحقيق الفريق الألماني أي انتصار في آخر عشر مباريات فإن الحصول على نقطتين من أربع مباريات، يرجح إمكانية قلب الأمور.

العرب

هوليرباخ: الاستسلام ليس خيارا

برلين - إذا كانت جماهير هامبورغ تعتقد أنها سمعت من قبل تبريرات القائمين على شؤون النادي، المهدد بالهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الأولى في تاريخه، فإنها على حق.

وقال هيربيرت بروتشهاغن رئيس مجلس إدارة نادي هامبورغ عقب الخسارة 1-2 أمام باير ليفركوزن “نعلم بوضوح موقفنا في الترتيب، ولكن كل ما نستطيع فعله هو الحفاظ على ثقتنا”.

الخسارة التي تلقاها هامبورغ من باير ليفركوزن وضعت الفريق في موقف صعب بجدول الترتيب حيث يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان. وقال بروتشهاغن “ستكون المباراتان المقبلتان أمام منافسينا المباشرين، ويجب أن نفوز بهما”.

وقال بيرند هوليرباخ المدير الفني الجديد للفريق “إن الاستسلام ليس خيارا”، بينما تشبث ينز تود المدير الرياضي بالإيجابيات التي ظهر بها الفريق في الفترة الأخيرة من المباراة وإن لم تكن كافية حيث قال “نحتاج أيضا في المستقبل للروح القتالية التي ظهرنا بها في آخر 20 دقيقة”.

مثل هذه الجملة يقولها اللاعبون والمدربون والمسؤولون في جميع أنحاء العالم في فرق يائسة ومقدر لها مواجهة الهبوط. هذه التصريحات ليست جديدة على جماهير هامبورغ على وجه التحديد، والتي تتابع معركة شديدة من أجل البقاء في البوندسليغا للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم.

في 2014 نجا الفريق من الهبوط من خلال خوض الدور الفاصل إثر نهاية الموسم بعد أن حصد 27 نقطة، وفي 2015 و2017 قام المدربان برونو لاباديا وماركوس جيسدول بمعجزات بسيطة وتمكنا من إبقاء الفريق في البوندسليغا.

في حال فشل الفريق في الفوز بالمباراتين، لن يتم تأكيد الهبوط ولكن حقيقة الموقف تعني أن الفريق لن يتمكن من البقاء

تغيير مذهل

إنه تغيير مذهل ذاك الذي جدّ في أوائل ثمانينات القرن الماضي عندما كان هامبورغ بطلا دائما للبوندسليغا حتى أنه فاز بكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا حاليا) في 1983 وحصد الفريق آخر ألقابه في 1987، وذهبت بعد ذلك أيام المجد لفترة طويلة على الرغم من أن الفريق لديه سجل يفخر به إذ أنه النادي الوحيد الذي لم يهبط من البوندسليغا.

ويملك النادي ساعة في ملعب “فولكس بارك” التي تحسب الوقت الذي قضاه الفريق في البوندسليغا واحتمال إيقافها يجعل الأمور بشعة. ورفعت الجماهير لافتة خلال مباراة ليفركوزن كتب عليها “قبل أن تقفل الساعة، سنطاردكم في المدينة”.

وقال تود إن هامبورغ “يتفهم تماما خيبة أمل الجماهير ولكن لا يمكنه تحمل العنف والتهديدات”. ولكن ما الذي كان يفترض أن يقوله؟ ويلتقي هامبورغ في مباراته المقبلة مع منافسه الذي يسبقه في الترتيب مباشرة، فيردر بريمن، يوم السبت المقبل، ثم يلتقي مع ضيفه ماينز بعدها بأسبوع، حيث تفصله عنه ست نقاط فقط.

معركة البقاء

في حال فشل الفريق في الفوز بالمباراتين، لن يتم تأكيد الهبوط ولكن حقيقة الموقف تعني أن الفريق لن يتمكن من البقاء بحلول الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. وعلى الرغم من أن الفريق لم يحقق أي انتصار في آخر عشر مباريات فإن الحصول على نقطتين من أربع مباريات تحت قيادة هوليرباخ، يرجح إمكانية قلب الأمور.

فوز هامبورغ بأول مباراتين له في الدوري يعني أن الفريق حصد 11 نقطة فقط من آخر 21 مباراة في الدوري، ليصبح الفريق صاحب أكثر السجلات تواضعا من حيث عدد النقاط منذ بداية العام. ويملك الفريق أضعف خط هجوم مناصفة مع شتوتغارت في الدوري، وهداف الفريق هو الجناح فيليب كوستيتش الذي سجل أربعة أهداف فقط.

وقال هوليرباخ “لست خائفا. كنت أعرف في ماذا وضعت نفسي؟ ما زلت مقتنعا بأننا سنتمكن من البقاء في البوندسليغا”. ولكن ما الذي كان يفترض أن يقوله؟