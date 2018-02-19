الملكي يغازل هازارد في صفقة مقايضة مع بيل

قدم ريال مدريد، العام الماضي، موسما رائعا توج فيه بـ5 ألقاب، وهو أمر استثنائي للنادي الملكي، الذي تراجع مستواه بشدة في الموسم الجاري، وودع كأس إسبانيا وفقد فرصة المنافسة بشكل كبير على الليغا. وتعددت أسباب تراجع مستوى الفريق الملكي هذا الموسم، وهو الآن يبحث عن إحداث تغييرات كبيرة قد تؤتي أكلها في الفترة القادمة.

العرب

موهبة تثير أطماع الكبار

لندن - يتوق نادي ريال مدريد الإسباني إلى ضم البلجيكي الدولي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنكليزي. ويماطل هازارد في تمديد عقده مع تشيلسي، ربما في إشارة إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الذي يعاني كثيرا في الموسم الحالي. ويحتل الريال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وترغب العديد من الفرق في ضم بيل ولكن الجناح الويلزي يبدو أنه سيدخل في صفقة مقايضة مع تشيلسي، حال إبرام صفقة انتقال هازارد إلى سانتياغو برنابيو.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة ريال مدريد بتغييرات كبيرة لتجديد الفريق الصيف المقبل، وذلك بعد النتائج السيئة للملكي هذا الموسم، خاصة في الليغا، بالإضافة إلى كبر سن عدد من النجوم الحاليين، مثل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار فإن المفاوضات بين ريال مدريد وتشيلسي بشأن هازارد بدأت بالفعل، وعرض نادي العاصمة الإسبانية بشكل مبدئي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الجناح الويلزي غاريث بيل، من أجل الحصول على خدمات الدولي البلجيكي.

وارتبط بيل بالرحيل عن ريال خلال الأشهر القليلة الماضية لا سيما بسبب معاناته من الإصابات المتكررة، وقيل إنه محل اهتمام مانشستر يونايتد، لكن يبدو أن فريق المدرب جوزيه مورينيو لم يعد مهتما به، وذلك بعد التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز من آرسنال الشهر الماضي. ولدى بيل خبرة في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث سبق له اللعب لصالح توتنهام هوتسبير، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2013، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ذلك دعا تشارلي نيكولاس، المهاجم السابق لأرسنال، والمحلل الحالي بشبكة سكاي سبورتس، صانع ألعاب تشيلسي إلى التفكير في الانضمام إلى برشلونة بدلا من الغريم ريال مدريد. وقال نيكولاس “ربما يتحدث الجميع عن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد أكثر من برشلونة، ولكن بالنسبة لي هو من نوعية اللاعبين الذين يناسبون أكثر أسلوب لعب البارسا، لذلك أعتقد أن مواجهة تشيلسي والفريق الكتالوني المقبلة في دوري الأبطال ستكون فرصة له من أجل إظهار إمكانياته”.

من المتوقع أن يلعب برشلونة دورا محوريا في انضمام إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي إلى صفوف الغريم ريال مدريد

وأضاف الاسكتلندي صاحب الـ56 عاما “ويليان رائع، لكن هازارد هو من سيلعب الدور الأهم في تأهل تشيلسي للدور التالي من عدمه، الأمر كله يتوقف عليه”. وسيلعب تشيلسي مع ضيفه برشلونة يوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

من المنتظر أن يلعب برشلونة الإسباني دورا محوريا في انضمام إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنكليزي، إلى صفوف الغريم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وسيتواجه برشلونة مع تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ووفقا لأسطورة ليفربول غرايم سونيس، فإن تألق هازارد أمام الفريق الكتالوني من عدمه، هو ما سيحدد مدى إمكانية تحرك ريال مدريد للتعاقد معه.

وقال سونيس في تصريحات صحافية “الأداء الذي سيقدمه هازارد أمام برشلونة هو ما سيحدد مدى إمكانية تحرك ريال مدريد للتعاقد معه”. وأضاف “هازارد على علم تام بأن ريال مدريد سيراقبه أمام برشلونة، هم يريدون لاعبا يمكنه أن يتسبب في ضرر كبير للبارسا، وذلك لأن مواجهات الكلاسيكو المباشرة بين الفريقين عادة ما تحسم الفائز بلقب الدوري الإسباني”.

سلسلة الانتقادات

قدم ريال مدريد مباراة رائعة أمام نظيره باريس سان جرمان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بملعب سانتياغو برنابيو، وانتصر 3-1. وجاء الانتصار على باريس سان جرمان ليوقف سلسلة الانتقادات والهجوم الكبير الذي تعرض له الفريق الملكي طيلة الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج والخروج أمام ليغانيس في ربع نهائي كأس إسبانيا 2-1 بملعب سانتياغو برنابيو.

بث الانتصار الثقة في نفوس لاعبي ريال مدريد والجماهير الملكية، وفتح بابا من الأمل بشأن قدرة الفريق على تحقيق لقبه الـ13 في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وعدم الخروج بموسم خال من البطولات.

وشهد الموسم الجاري عدة صدمات كبيرة لجماهير ريال مدريد، التي كلما ظنت أن الفريق الملكي عاد لسكة الانتصارات والطريق الصحيح فاجأها بخسارة أو تعادل مخيب بمستوى متواضع، لتصاب بخيبة أمل كبيرة.

ريال مدريد منذ أربع جولات سحق ديبورتيفو لاكورونيا بسبعة أهداف لهدف، ثم فالنسيا 4-1 في “الميستايا”، لتشعر الجماهير الملكية بأن الفريق عاد لمساره الصحيح، إلا أن التعادل مع ليفانتي 2-2 حطم كل الأماني.

ريال مدريد استعاد سكة الانتصارات بفوز مقنع وقوي على ريال سوسيداد في برنابيو 5-2، ثم الانتصار على باريس سان جرمان 3-1

واستعاد ريال مدريد سكة الانتصارات بفوز مقنع وقوي على ريال سوسيداد في برنابيو 5-2، ثم الانتصار على باريس سان جرمان 3-1، ليصبح لقاء الليلة هو الأمل الجديد في مواصلة الانتصارات من أجل بداية مشوار الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13.

قائمة ثلاثية

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الاستعداد للرحيل المحتمل لزين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، نهاية الموسم الجاري. وكانت تقارير صُحفية قد كشفت خلال الساعات الماضية أن زيزو يفكر في عدم استكمال مهمته مع الفريق الملكي، بغض النظر عن نتائج الفريق هذا الموسم، وما إذا كان سيتوج بدوري أبطال أوروبا أم لا.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة آس الإسبانية إن إدارة ريال مدريد قررت احترام قرار المدرب الفرنسي نهاية الموسم، ولن يتم الضغط عليه للاستمرار، طالما أنه غير مستعد للعمل في المشروع الجديد للميرينغي.

وأشارت إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة بقوة لخلافة زيدان بملعب سانتياغو برنابيو، هم يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، والذين ستنتهي عقودهم مع فرقهم الحالية أعوام 2020 و2021 و2022 على التوالي.

لكن من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن التعاقد مع أحد الثلاثي لن يكون سهلا، فبالنسبة لبوكيتينو من المعروف أن إدارة توتنهام بقيادة دانيال ليفي ليست سهلة في المفاوضات، بينما لن يحسم لوف مصيره مع المانشافت إلا عقب كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.