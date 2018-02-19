ساعة من ألعاب الفيديو تحسن مهارات الاهتمام البصري

مهارات الاهتمام البصري مهمة بشكل خاص أثناء القيادة على سبيل المثال أو البحث عن صديق بين حشد من الناس.

العرب

الاهتمام البصري هو قدرة الدماغ على التركيز على المعلومات المهمة

بكين- أفادت دراسة صينية حديثة بأن ممارسة ألعاب الفيديو لمدة ساعة واحدة فقط، يمكن أن تُحدث تأثيرا إيجابيا في الدماغ وتحسن مهارات الاهتمام البصري. أجرى الدراسة باحثون بجامعة العلوم الإلكترونية والتكنولوجيا في الصين، ونشروا نتائجها الأحد، في دورية “Human Neuroscience” العلمية.

وتأتي الدراسة استكمالا لأبحاث أجريت من قبل، كشفت تأثير ألعاب الفيديو على الدماغ؛ ففي أكتوبر 2017 كشفت دراسة ألمانية أن الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو يظهر عليهم تحسن في نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم.

وفي الدراسة الجديدة اختبر الباحثون التأثير الذي تحدثه ممارسة ألعاب الفيديو لمدة ساعة واحدة على نشاط الدماغ. وشارك في الدراسة 29 طالبًا وطالبة، كانت لدى حوالي نصفهم خبرةُ عامين في ألعاب الفيديو، فيما كانت المجموعة الثانية تمتلك خبرة أقل من 6 أشهر في ممارسة ألعاب الفيديو.

وقيّم الفريق نشاط الدماغ قبل وبعد ممارسة جميع المشاركين ألعاب الفيديو لمدة ساعة واحدة، ووجد الباحثون أن ألعاب الفيديو لمدة ساعة واحدة فقط حسنت قدرة المجموعتين على التركيز، كما تحسنت لدى المشاركين مهارات الاهتمام البصري.

والاهتمام البصري هو قدرة الدماغ على التركيز على المعلومات المهمة، وتجنب المعلومات الأقل أهمية في وقت واحد. ليس ذلك فحسب، فقد وجد الباحثون أيضا أن نشاط الدماغ لدى غير المحترفين في لعب الفيديو، وصل إلى مستويات متقاربة لدى من يمتلكون خبرة أكثر من عامين في هذه الألعاب بعد ساعة واحدة من ألعاب الفيديو.

وقال الدكتور بيورن هوبرت-فالاندر، قائد فريق البحث “إن الاهتمام البصري ضروري لمنع الحمل الزائد على الدماغ الذي يواجه باستمرار كمية هائلة من المعلومات البصرية”.

وأضاف أن مهارات الاهتمام البصري مهمة بشكل خاص أثناء القيادة على سبيل المثال أو البحث عن صديق بين حشد من الناس. وكانت دراسة سابقة كشفت أن ألعاب الفيديو يمكن أن تغير مناطق الدماغ المسؤولة عن الاهتمام والمهارات البصرية.