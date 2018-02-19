أسلحة طبيعية لمحاربة البثور

لمحاربة البثور يمكن استخدام الأسلحة الطبيعية مثل خل التفاح الذي يعد بمثابة عصا سحرية لمواجهتها.

العرب

البثور تجعل البشرة تبدو بمظهر سيء

برلين- تعد البثور عدوا لدودا لجمال المرأة؛ فهي تجعل البشرة تبدو بمظهر سيء وتسلبها نضارتها وإشراقتها، فضلا عن أن البثور قد تلتهب وتتسبب في الشعور بآلام وحكة.

ولمحاربة البثور تنصح مجلة “فرويندين” الألمانية باستخدام الأسلحة الطبيعية التالية:

1- خل التفاح: يعد خل التفاح بمثابة عصا سحرية لمواجهة البثور. ولهذا الغرض، يتم غمس قطعة قطنية في خل التفاح المخفف بالماء، ثم مسح مواضع البثور، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حتى يؤتي مفعوله، ثم يُشطف بالماء.

2- زيت جوز الهند: يعمل زيت جوز الهند على تنظيف البشرة والمسام، كما أنه يحارب البكتيريا. ولهذا الغرض، يتم تدليك مواضع البثور بالزيت قبل النوم، وتركه يؤتي مفعوله طوال الليل، ثم يتم شطفه صباحا بماء فاتر.

3- زيت شجرة الشاي: يتمتع زيت شجرة الشاي بتأثير مضاد للالتهابات، كما أنه يكافح الفطريات. ولهذا الغرض تتم إضافة 3 إلى 4 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ملعقة طعام من زيت الزيتون، ثم يتم وضع المزيج على مواضع البثور وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، كي يؤتي مفعوله، ثم يتم شطفه بماء فاتر، على أن يتم إجراء ذلك بمعدل مرتين أسبوعيا.